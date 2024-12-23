Kuşadası Belediyesi Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü Engelsiz Yaşam Komisyonu tarafından düzenlenen yılbaşı partisine ev sahipliği yaptı. Kentteki engelli öğrenciler ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, yeni yıl coşkusu doyasıya yaşandı.

Renkli görüntüler yaşandı

Konfeti ve balonlarla süslenen etkinlik alanında engelli öğrenciler, müzik eşliğinde dans edip oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçirdi. Kuşadası Belediyesi Meclis üyeleri ve CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler ve aileleriyle birlikte yemek yendi.

Hatıra fotoğrafları ve teşekkürler

Etkinliğe katılanlar, ‘Hoş Geldin 2025’ yazılı panonun önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Aileler, çocuklarının mutluluğunu paylaşmanın sevincini yaşarken, organizasyonu gerçekleştiren CHP Engelsiz Yaşam Komisyonu ve Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

Parti sonunda konuşan CHP Engelsiz Yaşam Komisyonu yetkilileri, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer alması için bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Kuşadası Belediyesi yetkilileri de sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.