Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Narin Güran’ın yengesi H.G.’nin ifadeleri doğrultusunda iki kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler asılsız ihbar ile suçlanıyor

Cinayet soruşturmasında gözaltına alınan şahıslar, İ.K. ve Ş.K. olarak tespit edildi. Şüpheliler, olayla ilgili asılsız ihbarlarda bulunarak cinayet soruşturmasının seyrini değiştirmeye çalışmakla suçlanıyor. Yetkililer, bu kişilerin cinayetle doğrudan bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.