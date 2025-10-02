Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayetiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. “Suçluyu kayırma” suçundan tutuklu bulunan Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye kararı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran davasında yargılanan ve daha önce 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran’ın tahliyelerine hükmetti.

Ne olmuştu?

21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Güran ailesinden birçok kişi gözaltına alınmış, ana davada Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Narin’in cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini gizleme” suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.

İkinci dava

Ana davanın ardından “suçluyu kayırma” iddiasıyla açılan ikinci davada, aralarında Güran ailesinin üyelerinin de bulunduğu 15 kişi hakkında yargılama yapılmıştı. Bu kapsamda tutuklu yargılanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran’a verilen 3 yıl 6 ay hapis cezası istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen 7. Ceza Dairesi sanıkların tahliyesine karar verdi.