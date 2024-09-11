İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili yaptığı açıklamaların iktidar partisi milletvekilleri tarafından çarpıtıldığını belirterek sert eleştirilerde bulundu. Tugay, "Ben hiçbir yerden ölü balık getirildi demedim. Bu iftirayı atanlar utanmalıdır ve düzeltmelidir" dedi.

"Balık ölümleri açıklamaları çarpıtıldı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda konuşan Başkan Tugay, İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili yaptığı açıklamaların iktidar partisi milletvekilleri tarafından çarpıtılarak kamuoyuna sunulduğunu belirtti. Tugay, açıklamalarının çarpıtılmasından dolayı büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti ve şöyle konuştu: "Ölü balıkların Körfez’e dışarıdan taşındığını iddia ettiğim gibi asılsız bir söylem üzerinden yürütülen bu karalama, hem beni hem de İzmir halkını derinden üzmüştür."

Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor

Toplantıda ayrıca İzmir’deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Tugay, hak sahiplerine evlerini en kısa sürede teslim edeceklerini belirtti. Kooperatiflerle yapılan anlaşmalardan ve yürütülen hukuki süreçlerden bahseden Tugay, İZBETON AŞ'nin inşaatları devralarak projeleri hızla tamamlayacağını ifade etti. "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmak için elimizden geleni yapıyoruz," diyen Tugay, tüm sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

"El insaf! Yalan ve iftiralarla siyaset olmaz"

Balık ölümleriyle ilgili açıklamalarının çarpıtılması konusunda sert çıkan Tugay, "Ben, Körfez’de balık ölümlerine yol açan mikroalglerin, gemilerle taşınmış olabileceğini söyledim. Ancak açıklamalarım çarpıtılarak, ölü balıkların dışarıdan getirildiği gibi saçma bir iddia ortaya atıldı. El insaf!" diye konuştu. Tugay, bu tür çarpıtmaların İzmir halkına ve belediyeye zarar verdiğini belirterek, "Bu yalanı, iftirayı söyleyenler utanmalı ve söylediklerini düzeltmelidir" dedi.

Sosyal hizmetler alanında yeni kararlar

Toplantıda ayrıca şehit yakınları, gaziler, öğrenciler, 65 yaş üstü vatandaşlar ve yüzde 40’ın üzerinde engelli bireylerin kentteki modüler sistem tuvaletler ve bebek bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasına yönelik önerge de oy birliğiyle kabul edildi.