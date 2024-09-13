Konak Belediyesi, Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın adını yaşatmak için harekete geçti. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun öncülüğünde, Kocakapı Mahallesi’ndeki yeni parka Narin Güran’ın adı verilecek. Bu amaçla resmi süreç başlatıldı.

Modern park projesi

Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek parkta, modern ahşap oyun gruplarıyla donatılmış geniş bir çocuk oyun alanı bulunacak. Parkın yeşil dokusu ve çimleri, otomatik sulama sistemiyle korunacak. Ayrıca, Çınar ağaçlarının gölge sağlayacağı parkta, modern dizayn edilmiş parkletler de yer alacak.

Narin Güran’ın adı parkta yaşatılacak

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, parkın tasarımı ve Narin Güran’ın adının yaşatılması hakkında açıklamalarda bulundu: “Parklarımız herkes için ama önce çocuklarımız için var. Onların özgürce oyun oynaması ve mutlu olması bizim önceliğimiz. Mutlu çocuklar, sağlıklı bir toplumu yaratır. Ancak acı olaylar bu mutluluğu gölgeleyebiliyor. Narin’imizin adını yaşatmak ve çocuklarımızın oyun oynayacağı bir parkta bu ismi yaşatmak istedik.”

Narin Güran’ın adının parka verilmesi önergesi, Konak Belediye Meclisi gündemine getirilecek ve meclisin onayına sunulacak.