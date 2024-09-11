Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde önemli bir yol yenileme çalışmasına imza atıyor. Mehmet Özalp Bulvarı ile 1730 Sokak arasında kalan eski asfalt yolda başlatılan yenileme çalışmaları, özellikle ağır tonajlı araçların kullanımı sonrası oluşan deformasyonları gidermeyi amaçlıyor.

Yolun stabilizesinin tamamlanmasının ardından parke taşı döşemesi için hazırlıklar hızla ilerliyor. Çalışmalar, iş makineleriyle kazınan eski asfaltın yerine yeni ve dayanıklı bir yol altyapısı oluşturarak, bölge trafiğinin daha güvenli ve konforlu hale gelmesini sağlayacak.

Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Certel, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, “Mehmet Özalp Bulvarı ile 1730 Sokak arasında kalan yol üzerinde Devlet Su İşleri’nin açık bir kanalı bulunuyor. Nazilli Belediyesi, buradaki göçükler ve hasarlar nedeniyle eski asfaltı kazıyarak yeni yol yapımına başladı. Parke taşı döşeme işlemi tamamlanacak. Bu yol, çok katlı binaların önünden geçerek Mehmet Yüzügüler Sokak ve 77 Sokak’a bağlanacak. Belediye Başkanımız Dr. Ertuğrul Tetik ve Fen İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Certel, bölgedeki mevcut köprünün de zamanla eskiyip daraldığını belirterek, “Mevcut köprünün genişletilmesi ve yenilenmesi için DSİ yetkililerinden talepte bulunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.