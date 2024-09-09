Gün genel durumu

9 Eylül 2024 tarihinde Uşak'ta hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek 30°C civarına ulaşacak ve gün boyu hafif rüzgar esmesi bekleniyor.

Sıcaklık ve rüzgar durumu

Günün en düşük sıcaklığı 24°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı kuzeybatı yönünden 11-13 km/h civarında olacak. Yağış beklenmiyor ve nem oranı da oldukça düşük olacak​.

Akşam saatleri

Akşam saatlerinde hava durumu serinleyecek ve sıcaklık 23°C civarına inecek. Gece boyunca açık gökyüzü devam edecek.

Daha detaylı bilgi için tıklayın...