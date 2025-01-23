ABD'nin Nashville kentinde bulunan Antioch Lisesi'nde, 17 yaşındaki Solomon Henderson’ın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırgan, olay sonrası intihar etti.

Silahlı saldırı sonrası panik yaşandı

Nashville polisinin verdiği bilgilere göre, saldırgan Solomon Henderson, 17 yaşında bir öğrenci, okul kafeteryasına silahıyla geldi ve burada 2 öğrenciyi yaraladı. Ardından kendisini vurdu. Saldırgan olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 16 yaşındaki Josselin Corea Escalante, hastaneye kaldırıldı fakat yaşamını yitirdi. Diğer yaralı öğrencinin ise durumu stabil olduğu açıklandı.

Eğitime ara verildi

Olayın ardından okulda yaşanan panik anları amatör kameralar tarafından kaydedildi. Polis Şefi John Drake, saldırganın silahı nasıl temin ettiğine dair soruşturma başlatıldığını ve federal ekiplerle birlikte silahın izinin sürüldüğünü belirtti. Antioch Lisesi, saldırı nedeniyle eğitime iki gün ara verildiğini duyurdu.