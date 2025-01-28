Mersin’in Silifke ilçesinde, D-400 karayolunda meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı iki kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ancak, hastaneye kaldırılan iki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil yayalara çarptı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Silifke ilçesine bağlı Göksu Mahallesi yakınlarında, hastane kavşağında gerçekleşti. K.Ç.’nin kullandığı 07 BHA 429 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Ali K. (24) ve Beyza B.’ye (22) çarptı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hastanede yapılan müdahale yetersiz kaldı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, her iki yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü gözaltına alındı.