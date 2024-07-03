Hem sağlıklı hem de ferahlatıcı bu içecek, evde kolayca hazırlanabilir ve yaz günlerinin vazgeçilmezi haline gelebilir. İşte evde yapabileceğiniz lezzetli ve pratik Berry Hibiscus tarifi:

Hibiscus Çayı Hazırlama: İlk olarak, 2 yemek kaşığı kurutulmuş hibiscus çiçeğini 4 su bardağı kaynar suya ekleyin. Çayı demlemek için 10-15 dakika bekletin. Hibiscus çayı, bu sürede güzel bir kırmızı renk alacak ve kendine özgü ekşi tat ortaya çıkacaktır.

Meyveleri Hazırlama: Taze veya dondurulmuş orman meyvelerini blendera ekleyin. Meyveleri püre haline getirin. Daha pürüzsüz bir içecek elde etmek için, meyve püresini ince bir süzgeçten geçirerek çekirdek ve pürüzleri ayırabilirsiniz.

Tatlandırma: Demlenen hibiscus çayını bir sürahiye süzün ve içine meyve püresini ekleyin. Karışıma bal veya agave şurubunu ve limon suyunu ilave ederek karıştırın. Tatlılık oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Soğutma: Hazırladığınız Berry Hibiscus karışımını buzdolabında en az 1 saat soğutun. İçecek ne kadar soğuk olursa, o kadar ferahlatıcı olacaktır.