Hem sağlıklı hem de ferahlatıcı bu içecek, evde kolayca hazırlanabilir ve yaz günlerinin vazgeçilmezi haline gelebilir. İşte evde yapabileceğiniz lezzetli ve pratik Berry Hibiscus tarifi:
Malzemeler:
- 1 su bardağı taze veya dondurulmuş karışık orman meyveleri (çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini)
- 2 yemek kaşığı kurutulmuş hibiscus çiçeği
- 4 su bardağı su
- 1/4 su bardağı bal veya agave şurubu (tatlandırmak için)
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- Buz
- Taze nane yaprakları (süsleme için)
Hazırlık Aşamaları:
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Hibiscus Çayı Hazırlama: İlk olarak, 2 yemek kaşığı kurutulmuş hibiscus çiçeğini 4 su bardağı kaynar suya ekleyin. Çayı demlemek için 10-15 dakika bekletin. Hibiscus çayı, bu sürede güzel bir kırmızı renk alacak ve kendine özgü ekşi tat ortaya çıkacaktır.
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Meyveleri Hazırlama: Taze veya dondurulmuş orman meyvelerini blendera ekleyin. Meyveleri püre haline getirin. Daha pürüzsüz bir içecek elde etmek için, meyve püresini ince bir süzgeçten geçirerek çekirdek ve pürüzleri ayırabilirsiniz.
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Tatlandırma: Demlenen hibiscus çayını bir sürahiye süzün ve içine meyve püresini ekleyin. Karışıma bal veya agave şurubunu ve limon suyunu ilave ederek karıştırın. Tatlılık oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
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Soğutma: Hazırladığınız Berry Hibiscus karışımını buzdolabında en az 1 saat soğutun. İçecek ne kadar soğuk olursa, o kadar ferahlatıcı olacaktır.
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Servis: Soğuyan Berry Hibiscus’u bardaklara dökün ve bolca buz ekleyin. İçeceğinize taze nane yaprakları ile süsleyerek servis yapabilirsiniz. Ayrıca, birkaç dilim limon veya taze meyve dilimleriyle de süsleyebilirsiniz.