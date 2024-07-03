İyi çay demlemenin sırları İyi çay demlemenin sırları

Hem sağlıklı hem de ferahlatıcı bu içecek, evde kolayca hazırlanabilir ve yaz günlerinin vazgeçilmezi haline gelebilir. İşte evde yapabileceğiniz lezzetli ve pratik Berry Hibiscus tarifi:

Malzemeler:

  • 1 su bardağı taze veya dondurulmuş karışık orman meyveleri (çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini)
  • 2 yemek kaşığı kurutulmuş hibiscus çiçeği
  • 4 su bardağı su
  • 1/4 su bardağı bal veya agave şurubu (tatlandırmak için)
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Buz
  • Taze nane yaprakları (süsleme için)

Hazırlık Aşamaları:

  1. Hibiscus Çayı Hazırlama: İlk olarak, 2 yemek kaşığı kurutulmuş hibiscus çiçeğini 4 su bardağı kaynar suya ekleyin. Çayı demlemek için 10-15 dakika bekletin. Hibiscus çayı, bu sürede güzel bir kırmızı renk alacak ve kendine özgü ekşi tat ortaya çıkacaktır.

  2. Meyveleri Hazırlama: Taze veya dondurulmuş orman meyvelerini blendera ekleyin. Meyveleri püre haline getirin. Daha pürüzsüz bir içecek elde etmek için, meyve püresini ince bir süzgeçten geçirerek çekirdek ve pürüzleri ayırabilirsiniz.

  3. Tatlandırma: Demlenen hibiscus çayını bir sürahiye süzün ve içine meyve püresini ekleyin. Karışıma bal veya agave şurubunu ve limon suyunu ilave ederek karıştırın. Tatlılık oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

  4. Soğutma: Hazırladığınız Berry Hibiscus karışımını buzdolabında en az 1 saat soğutun. İçecek ne kadar soğuk olursa, o kadar ferahlatıcı olacaktır.

  5. Servis: Soğuyan Berry Hibiscus’u bardaklara dökün ve bolca buz ekleyin. İçeceğinize taze nane yaprakları ile süsleyerek servis yapabilirsiniz. Ayrıca, birkaç dilim limon veya taze meyve dilimleriyle de süsleyebilirsiniz.

Editör: Sedef Didem Ezme