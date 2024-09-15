NASA'nın astronotları Barry Wilmore ve Sunita Williams, 5 Haziran'da Boeing’in Starliner aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gitmişti. Ancak, Starliner’ın ilk mürettebatlı görevi beklenenden kısa sürede, sadece 8 gün sürmesi planlanmışken, aracın teknik arızaları işleri karmaşık hale getirdi. İstasyona varmasıyla birlikte helyum sızıntısı ve tahrik sistemi sorunları tespit edilen Starliner, iki astronotu getirecek durumda olmadığı anlaşılınca, NASA bir kurtarma planı geliştirdi.

SpaceX ile kurtarma planı

Starliner’daki arızalar nedeniyle NASA, Wilmore ve Williams’ı SpaceX'in Crew Dragon aracıyla geri getirmeye karar verdi. Starliner, 7 Eylül’de boş bir şekilde Dünya'ya döndü. Wilmore ve Williams, 13 Eylül Cuma günü yaptıkları basın açıklamasında, görev süresince yaşadıkları teknik sorunlar ve zaman baskısının etkilerini anlattılar.

Wilmore ve Williams'ın açıklamaları

Wilmore, Starliner’ın arızalarına yönelik testleri tamamlayacak zamanlarının kalmadığını ve bu yüzden aracın sorunlarının çözülemeyebileceğini belirtti. Ancak, vakitleri olsaydı uzay aracının sorunlarının çözülebileceğini ifade etti. Wilmore, bu tür zorlukların uzay görevlerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Williams da ailesini ve köpeğini özlediğini fakat uzayda olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. "Burası benim mutlu alanım" diyen Williams, uzayda olmayı çok sevdiğini belirtti.

Gelecek görevler ve planlar

SpaceX’in Crew Dragon aracı en erken 25 Eylül’de NASA’dan Nick Hague ve Roskosmos’tan Aleksandr Gorbunov’u UUİ’ye götürecek. NASA, Wilmore ve Williams’ın şubat ayında görev değişiminde Dragon aracıyla Dünya'ya dönmeleri için Eylül’deki görevden iki astronotu çıkarmıştı. Starliner, bu nedenle istasyondan daha erken ayrıldı.