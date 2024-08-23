İzmir’de sahil kıyılarına ölü balıkların vurmasıyla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, “Ortada ciddi bir yönetimsizlik var. Körfez yüzülecek kadar temiz sloganları ve siyasi şovlardan sonra İzmir’i tehdit eden bir körfez gerçeğiyle yüzleştiysek; siyasi sorumluların hesap verme vakti gelmiştir” dedi.

Bayraklı sahilinde kıyıya çupra ve levrek başta olmak üzere yüzlerce ölü balık vurdu. Bayraklı ve Karşıyaka ilçesinde ölü balıkların kıyıya vurması İzmir Körfezi’yle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Bayraklı ilçesindeki Turan sahilinde çok sayıda ölü balığın bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

İzBB’den yapılan açıklamada “Körfezdeki su sirkülasyonunun az olduğu bölgelerde, deniz suyu sıcaklığının yükselmesinin ‘Dinoflagellate Gymnodinium’ cinsi planktonların aşırı çoğalmasına yol açıyor. Deniz suyundaki oksijen seviyesinin tehlikeli derecede düşmesine ve sonuç olarak balık ölümlerine neden olabiliyor” denildi.

Dün ise Bayraklı sahiline yine balık ölüleri vurdu. Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşları ev ve işyerlerinin pencerelerini açamaz hâle getirdi. Balık ölümlerinin yanı sıra, körfezin renginin de kırmıza döndüğü görüldü.

"İzmir Körfezi niçin kirli?"

Balık ölümleriyle ilgili sosyal medyadan İzBB Başkanı Cemil Tugay’ı ve eski başkan Tunç Soyer’i etiketleyerek paylaşım yapan Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, “Peki körfez niçin kirli kardeşim?” diye sordu.

İzBB’nin “Sıcaklık ve kirlilik, planktonların artmasına yol açar. Bunlar da oksijen tüketerek balıkların ölümüne neden olabilir” açıklamasını hatırlatan Birgüvi, “Büyükşehir belediyesi bu açıklamayla aklayamaz. Peki körfez niçin kirli kardeşim? Ortada ciddi bir yönetimsizlik var. Körfez yüzülecek kadar temiz sloganları ve siyasi şovlardan sonra İzmir’i tehdit eden bir körfez gerçeğiyle yüzleştiysek; siyasi sorumluların hesap verme vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bu güzelim şehre ihanet ediyorsunuz” diyen Birgüvi’nin paylaşımı şöyle:

“Sıcaklık ve kirlilik, planktonların artmasına yol açar. Bunlar da oksijen tüketerek balıkların ölümüne neden olabilir” şeklinde bir açıklama büyükşehir belediyesini aklayamaz. Peki körfez niçin kirli kardeşim? Ortada ciddi bir yönetimsizlik var. Körfez yüzülecek kadar temiz sloganları ve siyasi şovlardan sonra İzmir’i tehdit eden bir körfez gerçeğiyle yüzleştiysek; siyasi sorumluların hesap verme vakti gelmiştir. Kamuoyu önünde habire didişmekten vakit bulursanız, İzmirliler’e hesap vermeyi düşünüyor musunuz sayın halef selef başkanlar.”

Günlerdir İzmir Körfezi’ndeki koku ve balık ölümleri engellenemiyor. İzmir leş gibi kokuyor, deniz bulamaç gibi. Tonlarca ölü balık kıyıya vurmanın ötesinde, yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon mazgalları kanalıyla şehrin içine kadar girdi. Bunun doğuracağı bakteriyel salgın… pic.twitter.com/bVmkMFyPe7 — Naşit Birgüvi (@nasitbirguvi) August 23, 2024

TIKLAYIN: İzmir Körfezi 'hasta': Karşıyaka, Bayraklı kıyılarına yine ölü balıklar vurdu

TIKLAYIN: İzmir’de ölü balıklar kıyıya vurdu: Yurttaşlardan acil önlem çağrısı