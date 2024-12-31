Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yeni yıl kutlama mesajı yayınladı. Başkan Tetik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Nazillili hemşehrilerim, 2024 yılını geride bırakırken büyük bir heyecan ve umutla 2025 yılına adım atıyoruz. 2024, Nazilli’mizin geleceğine yönelik güçlü temeller attığımız bir dönem oldu.Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şehrimize ve halkımıza olan sevgimizle gece gündüz demeden çalıştık. Nazilli’mizi daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir şehir haline getirmek için tüm ekiplerimizle daima sahadaydık. 2024 yılı boyunca yollarımızı yeniledik, parklarımızı güzelleştirdik, sosyal projelerle vatandaşlarımızın hayatına dokunduk. Ancak bu bizim için sadece bir başlangıç. 2025 yılı, Nazilli’miz için daha büyük hedeflere ulaşacağımız, kalkınma ve ilerleme yolunda yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımız bir yıl olacak. Bu yıl, çevreye duyarlı projelerimizle, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik desteklerimizle ve daha yaşanabilir bir şehir için yenilikçi adımlarımızla geleceğe umutla bakacağız.Sevgili hemşehrilerim; birlik ve beraberlik duygularımızı daha da güçlendirdiğimiz, kardeşlik ve dayanışmamızı pekiştirdiğimiz sürece, aşamayacağımız hiçbir engel, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Nazilli halkının sevgisi ve güveniyle 2025 yılında da büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Yeni yılın, başta siz değerli hemşehrilerime, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. Ailelerinizle birlikte nice güzel günler geçirmenizi temenni ediyor, sizlere sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. 2025 yılı hepimize kutlu olsun!"