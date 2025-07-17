CHP’li Bülbül, Cumhuriyet’e yönelik sözleri nedeniyle Çamlı hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu “kanlı darbe” olarak nitelendiren eski AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çamlı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların Anayasa’yı ihlal ettiğini belirten Bülbül, bu sözlerin Atatürk’ün hatırasına hakaret, Türk milletini ve devlet kurumlarını aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suç unsurları içerdiğini ifade etti.

“Cumhuriyet düşmanlığı cezasız kalmamalı”

Süleyman Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet savcıları her konuda jet hızıyla soruşturma başlatırken, bu derece ağır ithamlar karşısında sessiz kalınması kabul edilemez. Cumhuriyetimize, kurucu değerlere ve bağımsızlık mücadelesine hakaret eden bu şahıs hakkında derhal resen soruşturma başlatılmalıdır.”

Bülbül, savcılara çağrıda bulunarak, Cumhuriyet’e yönelik düşmanca söylemlerin cezasız kalması hâlinde kamu vicdanının daha da yaralanacağını söyledi.

“1923’e ‘kanlı darbe’ demek halk egemenliğine saldırıdır”

Bülbül’ün suç duyurusu dilekçesinde, Ahmet Hamdi Çamlı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu “1923 darbesi” olarak tanımladığı, “hesaplaşma” ve “yeni sayfa açma” ifadeleriyle anayasal düzeni hedef aldığı belirtildi.

CHP’li vekil, bu açıklamaların sadece siyasi bir görüş beyanı olmadığını, açıkça halkı kışkırtan, anayasal düzeni ve toplumsal barışı tehdit eden nitelikte olduğunu dile getirdi.

“Atatürk’e ve Cumhuriyet’e açık hakaret”

Bülbül, söz konusu paylaşımların yalnızca Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsına değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in tüm kazanımlarına, halkın egemenlik hakkına ve modern Türkiye’nin temel değerlerine yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı.

Suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Şüpheli, Cumhuriyet rejimini ‘kanlı bir darbe’ olarak tanımlayarak, Atatürk önderliğinde kurulan anayasal düzeni itibarsızlaştırmaya çalışmış, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmiştir. Bu söylemler toplumsal barışı zedeler ve anayasal düzene doğrudan saldırı niteliği taşır.”

“CHP olarak Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Süleyman Bülbül, açıklamasının sonunda, Cumhuriyet değerlerine yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayacaklarını ve gerekli tüm hukuki adımları atacaklarını belirtti.

“Cumhuriyetimiz, laikliğe, halk egemenliğine ve bağımsızlığa dayalı bir hukuk devletidir. Bu değerlere yönelen saldırılara karşı CHP olarak kararlılıkla mücadele edeceğiz. Sessiz kalan herkes bu suça ortak olur,” dedi.

CHP’li vekil, Çamlı hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılması için yargı makamlarına çağrıda bulundu.