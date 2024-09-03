Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, 5 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde ilginç bir projeye imza atarak, Belediye Meydanı’na uzay çadırı ve teleskop kurdu. Etkinlik, öğrencilere ve uzay bilimlerine ilgi duyan vatandaşlara evreni daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

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Uzay çadırında görsel şov 

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, uzay çadırında evrenle ilgili 15 dakikalık bir simulasyon gösterimi yapılırken, teleskopla gündüzleri güneş ve akşam saatlerinde yıldız gözlemi yapılabilecek. Etkinlik, 5 Eylül tarihinde başlayarak üç gün sürecek.

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Şenol Şanlı’dan açıklamalar

Uzay çadırı ve teleskopu Nazilli’ye getiren Şenol Şanlı, 24 yıldır el yapımı teleskop üretimiyle ilgilendiğini ve 100 öğretmene teleskop yapmayı öğrettiğini belirtti. Şanlı, “Uzay çadırımız ve teleskopumuzla Nazilli Belediyesi’nin konuğu olduk. Katılımcılara çadırımızda uzayla ilgili simulasyon gösterimizi, teleskopla da güneşi ve yıldızları göstereceğiz. Ayrıca güneş saatimizle yönleri ve saatin nasıl çalıştığını anlatacağız” dedi.

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Başkan Tetik’ten vatandaşlara davet

Başkan Ertuğrul Tetik, etkinliğin amacını şu sözlerle açıkladı: “Çocukların ve öğrencilerin uzay hakkında bilgi edinmelerini sağlamak istiyoruz. Çadırda 15 dakikalık uzay sunumu yapılıyor ve teleskopla güneşi ve yıldızları gözlemleme imkânı sunuluyor. Tüm Nazilli halkını etkinliğimize katılmak üzere meydana davet ediyorum. Etkinliğimiz üç gün boyunca devam edecek.”

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Kaynak: HABER MERKEZİ