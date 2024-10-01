TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son olarak 68 Aksarayspor deplasmanında mağlup olup, sezonun ilk 5 maçından da puansız ayrılan Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, taraftarlara umut dolu mesajlar verdi. Kaya, takımın mücadele gücünün umut verdiğini belirterek, yeni transferlerin form tutmaya başladığını ve bu haftadan itibaren çıkışa geçeceklerini iddia etti.

Takım form tutmaya başladı

Şahin Kaya, özellikle zor bir fikstüre sahip olduklarını vurgularken, “İlk 5 maçın 4’ünde ligde üst sıralar için mücadele eden takımlarla karşılaştık. Bu bir dezavantajdı ama Aksaray maçındaki mücadelemiz bize umut verdi. Yeni transferlerimiz henüz tam hazır değildi, ama şimdi form tutuyorlar. Bu haftadan itibaren daha iyi sonuçlar alacağız” dedi.

"Biz bu işi kendi paramızla yapıyoruz"

Ayrıca Başkan Kaya, kulübün finansal sıkıntılarına da değinerek, Nazillispor’un bu zorluklara rağmen ayakta kaldığını belirtti. "Biz bu işi kendi paramızla yapıyoruz. Kimse Nazillispor’a 1 TL dahi destek olmuyor. Paramız olsaydı daha iyi transferler yapabilirdik. Ancak, transfere harcayacağımız parayı, önceki yönetimlerin borçlarına, tesis giderlerine ve diğer masraflara harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nazillispor’un zorlu süreci atlatacağına inandığını belirten Başkan Kaya, bu hafta çıkışa geçerek ligde daha iyi sonuçlar alacaklarını sözlerine ekledi.