İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış modeli İZMAR, üreticiden doğrudan temin edilen sağlıklı gıdaların aracısız şekilde tüketiciye ulaştırılmasıyla Türkiye’ye örnek oldu. İZTARIM AŞ Genel Müdürü Öztürk Kurt, modelin detaylarını Eskişehir’de düzenlenen Gıda Güvenliği Paneli’nde anlattı.



İzmir’den Türkiye’ye yayılan bir model

Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın girişimiyle kurulan İZMAR, hem üreticiye hem tüketiciye destek olan bir tanzim satış modeli olarak dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM AŞ tarafından hayata geçirilen sistem, üç ayda 7 mağazaya ulaştı.

Eskişehir'de düzenlenen Gıda Güvenliği Paneli’nin “İyi Uygulama Örnekleri” oturumunda konuşan İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt, İZMAR’ın kısa sürede halkın güvenini kazandığını belirtti.

“Zorluklara rağmen kurulduk, kararlılıkla yürüdük”

Kurt, ekonomik ve siyasi baskılara rağmen İzmir halkını güvenli ve uygun fiyatlı gıdayla buluşturmak amacıyla bu sistemi hayata geçirdiklerini söyledi. "Tansaş ruhunu yeniden canlandırdık. Her süreci detaylı kontrol ederek ilerledik," dedi.

Et ve süt doğrudan üreticiden

Kırmızı et ürünlerinin İZTARIM bünyesindeki Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde üretildiğini belirten Kurt, “Et ürünlerini hiçbir aracı olmadan marketlerimize ulaştırıyoruz. Güvenilir ve sağlıklı gıda sunmak bizim temel önceliğimiz,” ifadelerini kullandı.

Süt ürünlerinin de Bayındır’daki fabrikada üretildiğini kaydeden Kurt, “Tire, Ödemiş, Kiraz ve Bayındır’daki üreticilere destek olmayı, geçmişte yaşadıkları kayıpları telafi etmeyi hedefliyoruz,” diye konuştu.

Kooperatif ürünleri raflara giriyor

İZMAR modeliyle sadece İzmir ve Ege değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki kooperatiflerden ürün alındığını vurgulayan Kurt, ilk örneğin Karadeniz Bölgesi’nden İZMAR markalı çay olacağını açıkladı. “Çayın üreticiden alınarak İZMAR raflarına girmesiyle bu sistemin ulusal çapta da yaygınlaşması için örnek oluşturacağız,” dedi.

Yıl sonu hedefi: 20 mağaza

İZMAR’ın kısa vadeli hedefleri arasında ay sonuna kadar 3 yeni mağaza daha açılması ve yıl sonuna dek 20 mağazaya ulaşılması bulunuyor. Ayran üretimi gibi yeni ürünler de raflarda yer alacak.

Kurt, “İZMAR sadece İzmir'in değil, Türkiye’nin de model mağazası olacak. Bu modeli uygulamak isteyen tüm yerel yönetimlere destek vermeye hazırız,” diye konuştu.