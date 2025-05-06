NBA Play-Off çeyrek finalinde Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers karşılaşıyor. Maç 07 Mayıs Çarşamba günü Tuttur TV'den saat 02:00'de yayınlanacak.

Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers, NBA Play-Off Çeyrek Final maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. 07 Mayıs 2025 Çarşamba gününü 08 Mayıs'a bağlayan gece saat 02:00'de başlayacak olan Cleveland - Indiana maçı, Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers maçı yayın bilgileri

NBA Play-Off çeyrek finalinde mücadele edecek olan Cleveland Cavaliers ve Indiana Pacers arasındaki maç, Tuttur TV ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

Tuttur TV frekans ve platform bilgileri

Maç, Tuttur TV kanalında şifreli olarak yayınlanacaktır. Yayın bilgileri aşağıdaki gibidir:

Platform Kanal Numarası Türksat Uydusu Özel yayında İddaa TV Tuttur TV Uygulaması

Tuttur TV, resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de izlenebilmektedir.

Cleveland - Indiana maçı ne zaman?

Bilgi Türü Detaylar Maç Günü 07 Mayıs 2025 Çarşamba (Gece) Başlama Saati 02:00 (Türkiye saatiyle) Yayın Kanalı Tuttur TV Stadyum Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland

Maç Nerede Oynanacak?

NBA'in çeyrek final etabında oynanacak bu kritik mücadele, Cleveland Cavaliers'ın iç saha avantajıyla Rocket Mortgage FieldHouse salonunda gerçekleşecek.