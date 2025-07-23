Son yazımda, sosyal medyada Atatürk'e yapılan hadsiz ve yalanlarla dolu sıuçlamaları işlemiş ve Atatürk'ün dünya tarihi açısından yaptığı en önemli icraati sormuştum.

Şimdi bu sorunun cevabına bakalım...

1920'lerde saklı seçilmişler tarafından, dünyanın köleleştirilmesi, neredeyse tamamlanmıştı. Geçen yazımda belirtmiştim. İnsanları yaşadığı çağın şartlarına göre değerlendirmek gerekir. Şimdi sen diyebilir misin? Fatih Sultan Mehmet çok yeteneksiz bir adamdı, araba kullanmayı bile bilmezdi! Böyle cümle kuran biri, komik duruma düşmez mi?

Biraz konuyu açalım. O yıllarda 1.Dünya Savaşı yeni tamamlanmış. Yeni sınırlar belirlenmişti. Şimdi dünyanın en büyük güçlerinden olan, Çin ve Hindistan, İngiliz sömürgesiydi. Güney Amerika'ya İngiltereye, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve Portekiz çökmüştü. Afrika'yı da hep beraber sömürüyorlardı. Dünya Savaşından mağlup çıkan Almanya perişandı. Rusya'nın boynuzları kırılmış ve Osmanlı da Sevr Anlaşması ile fiilen parçalanmış ve yok edilmişti.

Kelimenin tam anlamıyla Emperyalizm kazanmış ve bir avuç zengin aristokrat, hem Avrupa'yı, hem de Amerika'yı kuklaları aracılığıyla yönetiyorlardı.

Yani Emperyalistlerin keyfi gıcırdı! Son kale, Osmanlı çökmüş, Ortadoğu'nun kapısı da açılmış, son kolonileştirilmemiş bölge, iştahlarını kabartıyordu! En büyük petrol rezerv alanlarını da ele geçirmek üzereydiler! Üstelik karşılarında direnecek hiçbir ordu,devlet kalmamıştı! Yani dünyanın köleleştirilmesi operasyonunun tamamlanmasına ramak kalmıştı!

O anki Anadolu coğrafyasını ve şartlarını tekrar etmeye gerek var mı? bütün orduları dağıtılmış, bütün tersanelerine girilmiş... Millet fakru zaruret içerisinde... Memleketi yönetenler de işbirlikçi olmuşlardı!

İşte o zor durumdaki halk, önce kendi bağımsızlığı sonra da bütün dünya halkları için, baş kaldırdı, ayaklandı ve savaştı. Güney'de Fransız'ı ve İtalyan'ı, batı da Yunan'ı ve en son olarak da İngiliz'i, İstanbul'dan söktü, attı! Şunu da belirtmeden geçemem, Atatürk, İstanbul'un son fatihidir! Bu durum bazılarını çok üzüyor! Herkeste, sendeki bendeki onur, haysiyet yok maalesef...

Keşke Yunan kazansaydı, diyene, sadece İngiliz ajanlarına verilen, Kraliyet Koruması arması, bulunan kol düğmeleri takana, ne diyeceksin? ne anlatacaksın?

Dönelim konumuza;

Atatürk dünyanın köleleşmesine engel olmuş kişidir. Başka bir söylemle, Atatürk, Özgür Dünyanın kurucusudur! Gandi ne demiş: Atatürk, İngilizleri yenene kadar ben Tanrı'yı İngiliz sanıyordum! Peki ya emperyalistlerin sembol ismi Roshchield ne demiş?

Atatürk, büyük İsrail ve Ortadoğu projemizi yüz yıl erteledi!

Biz burada başarınca, dünya halkları, bu sömürgecilerin yenilmez olmadığını anladılar! Ve arka arkaya, bütün dünyada isyanlar başladı. Hindistan, Çin, Güney Amerika ve Kuzey Afrika'da isyanlar ve savaşlar başladı. Dünya halklarını uyandıran, emperyalistlerin yenilmez olmadığını gösteren, dünyaya ilham veren kim? Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk...

Zaten bu yüzden, Şili'de, Küba'da, Japonya'da ve bir çok diğer ülkelerde heykelleri var. Okullara, caddelere ismi verilmiş ve kimi ülkelerde de hayatı zorunlu ders olmuş olarak okutulmuş bir devlet adamıdır...

Ama biz kendi insanımıza, Atatürk'ü sevdiremiyoruz! Neymiş Atatürk müslüman değilmiş! Bunu söyleyen küçük yobaz, Kuran'ı Kerim'i anlayacağı şekilde tek bir kere bile okumamış! Atatürk'ün hafız olduğundan bihaber! Ama Atatürk'ün müslüman olmadığına emin! Hani kanıt? Var mı belge? E benim camideki hocam öyle söyledi!!! Sana bir, hocana iki!!!

Bu konu burada bitmedi. Atatürk sirozdan mı öldü? Yoksa zehirlendi mi?