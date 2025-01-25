Nergis Festivali Yolunda Facia Gibi Kaza! 23 Yaralı

Aydın'dan İzmir'e giden tur midibüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.
Kaygan yolda kontrolü kaybetti, kaza meydana geldi
Aydın'ın Didim ilçesinden, İzmir'in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali'ne giden yolcuları taşıyan N.Ç. idaresindeki tur midibüsü, Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza sonucu 23 kişi yaralandı.
Yaralılar hastanelere sevk edildi
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA