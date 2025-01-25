Nergis Festivali Yolunda Facia Gibi Kaza! 23 Yaralı

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinden, İzmir'in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali 'ne giden yolcuları taşıyan N.Ç. idaresindeki tur midibüsü, Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza sonucu 23 kişi yaralandı.

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