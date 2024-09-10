Dünyada sayıları 600-700 civarında olan, Türkiye'de ise yaklaşık 100 bireyin yaşadığı tahmin edilen Akdeniz foku, Gökova Körfezi'nden Kaş Kekova'ya kadar uzanan 710 kilometrelik kıyı şeridinde yaşam mücadelesi veriyor. Muğla kıyılarında zaman zaman teknelere çıkarak dinlenen bu nadir tür, son olarak Milas Güllük Körfezi'ndeki açık deniz balık tesislerinde güneşlenirken görüntülendi.

Tesiste görev yapan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen Akdeniz foku, uzun bir süre boyunca güneşlendikten sonra, fark edildiğini anlayınca denize geri döndü. Akdeniz fokunun bu görüntüsü, koruma altındaki türün bölgedeki varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Akdeniz fokları için hayati koruma çalışmaları devam ediyor

Akdeniz Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye kıyılarında yaklaşık 100 Akdeniz foku (Monachus monachus) yaşamını sürdürüyor. Bu tür, yalnızca Türkiye için değil, dünya genelindeki popülasyonu için de kritik bir öneme sahip. Akdeniz keşiş fokları, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Liste'sinde, dünya genelinde "Hassas (VU)", Doğu Akdeniz'de ise "Nesli Tehlike Altında (EN)" kategorisinde yer alıyor.

Dernek, bu hassas türün korunması için dikkat edilmesi gereken kurallara vurgu yapıyor. Akdeniz fokunu görenlerin, güvenli bir mesafede kalarak onları strese sokmaması gerektiğini belirten yetkililer, fokların dinlenme ve üreme alanı olan mağaralara girmemeleri konusunda uyarıyor. Ayrıca, sessiz olunmalı ve fokları rahatsız etmemek için dokunmaktan ya da beslemekten kaçınılmalı.