Denizli Ticaret Odası (DTO), Afrika’ya ihracat fırsatlarını keşfetmek isteyen iş dünyası temsilcilerine kapılarını açıyor. 12 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.00’te düzenlenecek “Afrika’ya İhracat Söyleşileri” etkinliğinde, Bosphorus Expo Yönetim Kurulu Başkanı ve WCI Forum Başkanı Anıl Utku Bengisu, Afrika pazarına yönelik ihracat stratejileri, heyet ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri organizasyonları hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

Afrika pazarında yeni fırsatlar

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, toplantının ihracat yapmak isteyen KOBİ’ler ve iş dünyası için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, katılımcıları etkinliğe davet etti. Başkan Erdoğan, “Afrika pazarının sunduğu fırsatları ve ihracat stratejilerini öğrenmek, firmalarımızın yeni bir yol haritası çizmesine olanak tanıyacaktır. İşletmelerimiz, bu etkinlikte elde edecekleri bilgiler doğrultusunda Afrika’ya yönelik ihracat planlarını genişletip güçlendirebilirler” dedi.

DTO Başkanı, bu konferansın özellikle ihracata yeni başlayacak firmalar için büyük bir fırsat olduğunu vurgularken, Afrika ülkeleriyle ticari ilişkilerin önemine değindi. Erdoğan, “Afrika pazarına ihracat yapmak isteyen herkesin bu toplantıya katılmasını öneriyorum. Toplantıda, hem mevcut hem de potansiyel ihracatçılarımız Afrika'nın ticari fırsatlarını derinlemesine öğrenme şansı bulacaklar” diye ekledi.

Başarı için stratejik yol haritası

Toplantıda konuşmacı olarak yer alacak olan Anıl Utku Bengisu, bugüne kadar 12 farklı ülkede 70 organizasyon düzenlediklerini ve özellikle Afrika pazarındaki fırsatları değerlendirme konusunda uzman olduklarını ifade etti. Bengisu, “Yıllardır Afrika ülkeleri ile güçlü ticari ilişkiler geliştirdik. Üretici ve ihracatçılarımız için doğru stratejilerle nasıl bu pazara giriş yapabileceklerini anlatacağız. Afrika ihracat fırsatlarına ulaşmak isteyen tüm KOBİ’ler için önemli bir yol haritası çiziyoruz” dedi.

Bosphorus Expo’nun Afrika pazarına yönelik başarılı iş organizasyonları ve ikili görüşmelerle büyük katkılar sağladığını belirten Bengisu, fuarcılık ve iş birliği organizasyonlarının Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bengisu, “Afrika’ya ihracat yapmak isteyen Türk firmalarına sadece bir fuar organizatörü olarak değil, aynı zamanda ticari diplomasi ve ilişki mühendisliği partneri olarak rehberlik ediyoruz” diye ekledi.

Afrika pazarıyla ilgili detaylı bilgilendirme

Bengisu, Afrika pazarının ekonomik durumu, Türkiye ile ticari ilişkileri, sektörel fırsatlar ve başarı hikayelerini içeren kapsamlı bir sunum yapacak. Toplantıda ayrıca, Afrika ülkelerine ihracat yapmayı düşünen firmalar, merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulacaklar. Bengisu, geçmişte düzenledikleri ticari heyet programları ve Afrika ülkelerinde gerçekleştirdikleri organizasyonlarla ilgili tecrübelerini paylaşarak, katılımcılara ihracat stratejileri konusunda önemli ipuçları verecek.

DTO ücretsiz ve halka açık söyleşi düzenliyor

DTO’nun Bayramyeri’ndeki hizmet binasında gerçekleşecek olan “Afrika’ya İhracat Söyleşileri” etkinliği, katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak. Özellikle ihracatçı KOBİ’ler ve iş dünyası temsilcilerine yönelik bu etkinlik, Afrika pazarına açılmak isteyen firmaların ufkunu genişletecek.

Bu etkinliğin iş dünyası için kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu belirten DTO Başkanı Erdoğan, “Afrika’ya ihracat yapmayı planlayan veya bu pazarı keşfetmek isteyen herkesi söyleşimize bekliyoruz. Bu konferans sayesinde firmalarımız, ihracat hedeflerini genişleterek uluslararası arenada daha güçlü bir konum elde edebilirler” diyerek etkinliğin önemini vurguladı.