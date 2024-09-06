Gerilim dolu anlarla dolu bu yapımlar, sadece korkutmakla kalmıyor, aynı zamanda izleyiciyi derin hikayeleriyle etkisi altında bırakıyor. İşte korku ve gerilim severler için Netflix’te mutlaka izlenmesi gereken diziler!

1. Stranger Things (2016)

Korku ve bilim kurguyu harmanlayan Stranger Things, Netflix'in en popüler yapımlarından biri. IMDb puanı 8.9 olan dizi, kaybolan bir çocuğun ardından yaşanan tuhaf olayları konu alıyor. Hawkins kasabasında geçen hikaye, izleyiciyi gizemli ve korkutucu bir dünyaya davet ediyor.

2. Chilling Adventures of Sabrina (2018)

Korku ile fantastik ögeleri bir araya getiren bu dizi, klasik Sabrina’nın karanlık bir yorumunu sunuyor. Cadılar dünyasında geçen bu korkutucu macera, büyüler, iblisler ve karanlık güçlerle dolu. Sabrina'nın korku dolu yolculuğunu takip etmek isteyenler için ideal.

3. Santa Clarita Diet (2017)

Korku ve komediyi başarılı bir şekilde harmanlayan Santa Clarita Diet, sıradan bir emlakçının zombiye dönüşmesiyle yaşanan olayları konu alıyor. Korkutucu anların yanı sıra absürt mizahıyla da dikkat çeken bu dizi, IMDb’de 7.8 puana sahip.

4. The Haunting of Hill House (2018)

Gerçek bir korku klasiği haline gelen The Haunting of Hill House, izleyicilere psikolojik derinliği yüksek, korkutucu bir hikaye sunuyor. Bir ailenin yaşadığı trajik olaylar ve ürkütücü bir evin sırları, izleyicileri koltuklarına kilitliyor.

5. Ghoul (2018)

Hint korku dizisi Ghoul, distopik bir gelecekte, sorgulanan bir teröristin doğaüstü yeteneklere sahip olmasıyla olayların korkunç bir hal almasını anlatıyor. Dizinin atmosferi ve gerilimi, izleyicilere farklı bir korku deneyimi sunuyor.

6. Diablero (2018)

Meksika yapımı Diablero, şeytan avcılarının hikayesini merkezine alıyor. Karanlık ve gerilim dolu bu dizi, şeytani güçlerle mücadele eden kahramanların mistik dünyasına adım atmanızı sağlıyor.

7. Slasher (2016)

Adından da anlaşılacağı gibi Slasher, klasik slasher korku filmlerinden esinlenerek yapılmış bir dizi. Her sezonda farklı bir hikaye işleyen bu seri, katillerin izini sürüyor ve izleyicilere tüyler ürpertici anlar yaşatıyor.

8. Castlevania (2017)

Ünlü video oyun serisinden uyarlanan Castlevania, vampirlerin ve canavarların dünyasında geçen karanlık bir hikaye sunuyor. Animasyon tarzındaki bu dizi, hem korku hem de aksiyon sevenlere hitap ediyor.