Yeni yılın ilk büyük sürprizi Netflix’ten geliyor. 16 Ocak’ta ekranlara gelecek olan Adsız Aşıklar, aşka olan güvenini kaybeden Cem’in ve aşkın gücüne inanan Hazal’ın hikayesini ekranlara taşıyor. Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in başrolünde olduğu bu etkileyici dizi, aşkın iyileştirici gücünü sorgularken, izleyicileri derin bir yolculuğa çıkaracak. Peki, aşk gerçekten her şeyi değiştirebilir mi? İzleyip göreceğiz…

Adsız Aşıklar konusu

Çocukluk travmaları yüzünden aşka güvenini yitiren Cem, aşk hastalığını iyileştiren ‘Aşk Hastanesi’ni perde arkasından yönetir ama aşkın günce inanan Hazal, hayatını altüst eder. Cem’in (Halit Ergenç) tüm başarısı ve hayalleri ise hayatına bir anda giren ve Cem’in tam aksine dünyayı aşkın kurtaracağına inanan Hazal’a bağlıdır.

Adsız Aşıklar oyuncuları

Adsız Aşıklar dizisinin başrolünde ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Funda Eryiğit yer alıyor. Ayrıca Seda Akman, Ceren Benderlioğlu, Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, İdil Fırat, Selçuk Borak gibi isimler de yer alıyor. Dizinin senaryosu ise Başar Başaran’ın kaleminden çıkıyor. Yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay oturuyor.