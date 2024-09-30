İngiltere Lig Kupası 3. Tur mücadelesinde Newcastle United, Wimbledon ile karşı karşıya geliyor. 1 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bu heyecan verici karşılaşma, futbolseverler için büyük bir merak konusu. Maç, St. James' Park'ta oynanacak ve saat 21:45'te başlayacak.

Maç detayları

Tarih: 1 Ekim 2024

Saat: 21:45

Stadyum: St. James' Park, Newcastle

Takımların form durumu

Newcastle United, son dönemdeki formuyla dikkat çekerken, Wimbledon ise zorlu bir süreçten geçiyor. İki takımın da bu maça odaklanmış durumda olduğu gözlemleniyor. Her iki ekip de turu geçmek için mücadele edecek.