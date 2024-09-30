İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Madrid derbisi nefesleri kesti. Atletico Madrid ve Real Madrid, Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği dev maçta 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında goller geldi.

Real Madrid, 64. dakikada Militao'nun attığı golle öne geçti. Ancak golün ardından Atletico Madrid taraftarları sahaya yabancı madde atmaya başladı ve oyun yaklaşık 15 dakika durdu. Hakem Busquets'in uyarısıyla iki kez anons yapılırken, Atletico oyuncuları tribünleri sakinleştirmeye çalıştı.

Oyun tekrar başladığında Atletico Madrid, uzatmalarda Angel Correa'nın 90+5. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Maçın son anlarında Atletico'dan Marcos Llorente 90+8'de kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 18’e yükseltirken, Atletico Madrid 16 puana ulaştı. Milli futbolcu Arda Güler, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

İlk 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Mandava, Le Normand, Llorente, de Paul, Gallagher, Alvarez, Sörloth, Griezmann
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Modric, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vini Jr., Rodrygo

Editör: Engin Keskin