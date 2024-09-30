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Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Mandava, Le Normand, Llorente, de Paul, Gallagher, Alvarez, Sörloth, Griezmann Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Modric, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vini Jr., Rodrygo

Bu sonuçla Real Madrid puanını 18’e yükseltirken, Atletico Madrid 16 puana ulaştı. Milli futbolcu Arda Güler, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Angel Correa ile Atletico Madrid son dakikalarda beraberliği yakaladı! #LALIGA pic.twitter.com/WEn5bYP4LN

Beşiktaş'ta Al Musrati yerine kimin oynayacağı belli oldu

Beşiktaş'ta Al Musrati yerine kimin oynayacağı belli oldu

⚪Real Madrid, Militao ile Öne Geçti! 🔥 #LALIGA pic.twitter.com/IgjvEMky4b

Real Madrid, 64. dakikada Militao'nun attığı golle öne geçti. Ancak golün ardından Atletico Madrid taraftarları sahaya yabancı madde atmaya başladı ve oyun yaklaşık 15 dakika durdu. Hakem Busquets'in uyarısıyla iki kez anons yapılırken, Atletico oyuncuları tribünleri sakinleştirmeye çalıştı.

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Madrid derbi si nefesleri kesti. Atletico Madrid ve Real Madrid , Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği dev maçta 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında goller geldi.

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