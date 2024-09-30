İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Madrid derbisi nefesleri kesti. Atletico Madrid ve Real Madrid, Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği dev maçta 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında goller geldi.
Real Madrid, 64. dakikada Militao'nun attığı golle öne geçti. Ancak golün ardından Atletico Madrid taraftarları sahaya yabancı madde atmaya başladı ve oyun yaklaşık 15 dakika durdu. Hakem Busquets'in uyarısıyla iki kez anons yapılırken, Atletico oyuncuları tribünleri sakinleştirmeye çalıştı.
⚪Real Madrid, Militao ile Öne Geçti! 🔥 #LALIGA pic.twitter.com/IgjvEMky4b— S Sport (@ssporttr) September 29, 2024
Diego Simeone taraftarları sakinleştirmeye çalışıyor! #LALIGA pic.twitter.com/ArLGPdanPrSeptember 29, 2024
Oyun tekrar başladığında Atletico Madrid, uzatmalarda Angel Correa'nın 90+5. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Maçın son anlarında Atletico'dan Marcos Llorente 90+8'de kırmızı kart gördü.
Angel Correa ile Atletico Madrid son dakikalarda beraberliği yakaladı! #LALIGA pic.twitter.com/WEn5bYP4LN— S Sport (@ssporttr) September 29, 2024
Bu sonuçla Real Madrid puanını 18’e yükseltirken, Atletico Madrid 16 puana ulaştı. Milli futbolcu Arda Güler, maçı yedek kulübesinde tamamladı.
İlk 11'ler:
Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Mandava, Le Normand, Llorente, de Paul, Gallagher, Alvarez, Sörloth, Griezmann
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Modric, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vini Jr., Rodrygo