Ortaöğrenim Bursları Için Başvurular Başlıyor! İşte Detaylar

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim yılı için ortaöğrenim burs başvurularının 1 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Bu yıl ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sunulan burslar için başvurular, 15 Ekim tarihine kadar alınacak.

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için öğrenciler ve veliler, www.vgm.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.

Yükseköğrenim bursları için tarihler daha sonra açıklanacak

Yükseköğrenim burs başvuruları ise 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek. Yükseköğrenim bursları ile ilgili detaylar ve başvuru tarihleri, ilerleyen dönemde açıklanacak.

Sahte hesaplara dikkat

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuruları ile ilgili sosyal medya ve internet üzerinden yayımlanan yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sahte sayfalar ve hesaplar tarafından kişisel veri talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Genel Müdürlüğün burs başvuruları ve duyuruları sadece resmi internet sitesinden takip edilmelidir.