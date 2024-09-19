Niloya Ve Arkadaşları İzmir’de Eğlence Dolu Anlar Yaşatacak!

TRT Çocuk’un sevilen kahramanı Niloya, maceralarını İzmir’de çocuklarla paylaşmaya hazırlanıyor. Mete ve Tospik’in de yer alacağı bu interaktif gösteride çocuklar, eğlencenin doruklarına çıkacak.

İzmir’de Niloya rüzgarı estirecek

Türkiye’nin en sevilen yerli çizgi film kahramanlarından Niloya, çocukları heyecanlandıran bir gösteriyle İzmir’e geliyor. 21-22 Eylül tarihlerinde Point Bornova Alışveriş Merkezi’nde sahnelenecek olan bu ücretsiz etkinlikte, çocuklar Niloya ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayacak. Gösteriler, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde üç ayrı seans olarak düzenlenecek.

Eğlence dolu gösteri

TRT Çocuk ekranlarının yanı sıra YouTube'da 6 milyon aboneye ulaşan Niloya, enerjisi ve maceralarıyla 7’den 70’e herkesi kendine hayran bırakıyor. İzmir’de gerçekleştirilecek bu özel etkinlikte, Niloya’nın merak dolu dünyasına adım atan çocuklar, hafızalardan silinmeyecek şarkılar ve danslarla eğlenecek. Kahramanlarımız, interaktif gösterileriyle çocukların eğlenceye doyacağı bir atmosfer yaratacak.

Ücretsiz ve unutulmaz anılar

Ücretsiz gerçekleşecek olan etkinlikte Niloya, Mete ve Tospik; çocuklara neşe dolu anlar sunarken, ebeveynler de çocuklarının mutluluğuna tanıklık edecek. Point Bornova AVM’deki bu gösteri, minik dostlara hafızalarından silinmeyecek bir anı bırakacak.