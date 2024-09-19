Nintendo ve The Pokémon Company, bu yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Palworld’ün geliştiricisi Pocketpair'a patent ihlali davası açtı. Oyun dünyasında büyük ses getiren bu gelişme, Pocketpair’in cevabını ve oyunun geleceğini etkileyecek gibi görünüyor.

Nintendo’dan şaşırtıcı davanın detayları

Palworld, "Silahlı Pokémon" olarak adlandırılan ve Ocak 2024'te piyasaya sürülen bir oyun olarak büyük ilgi görmüş ve kısa sürede popülerlik kazanmıştı. Oyunun Pokémon'a olan benzerliği, özellikle Nintendo ve The Pokémon Company tarafından eleştirilmişti. Nintendo, Palworld’ün patent ihlali yaptığı iddiasıyla Tokyo Bölge Mahkemesi’ne başvurdu. Şirket, 18 Eylül 2024 tarihinde açılan davada, Palworld’ün telif haklarını ihlal ettiğini öne sürerek ihtiyati tedbir ve zararların tazmini talep etti.

Pocketpair'dan ilk tepki

Pocketpair, Nintendo'nun patent ihlali iddialarına yanıt verdi. Şirket, davayla ilgili bildirim aldıklarını ve patent ihlali iddialarını araştırmaya başladıklarını duyurdu. Pocketpair, Nintendo’nun hangi patentleri ihlal ettiğine dair net bir bilgi sunmadığını ve bu konuda detaylı bir açıklama yapılmadığını belirtti. Ayrıca, Nintendo’nun iddialarının gerçek dışı olduğuna inandıklarını ve bu süreçte çalışanlarının tehditler aldığını ifade etti.

Palworld'ün popülaritesi ve olası etkiler

Palworld, sadece beş gün içinde Steam'de 7 milyon kopya satarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu başarı, Counter-Strike 2’nin eş zamanlı oyuncu sayısını geçerek yeni bir rekor kırmıştı. Nintendo ve The Pokémon Company'nin açtığı dava, oyun dünyasında büyük yankı uyandırırken, Palworld’ün geleceği ve Pocketpair’in durumu merak konusu oldu.