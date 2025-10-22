İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin “aşırı talepleri” ve “mantıksız istekleri” sürdükçe nükleer müzakere masasına dönmeyeceklerini açıkladı.

"Müzakere masasına dönmeyeceğiz"

İran ile ABD arasında nükleer müzakerelere ilişkin gerginlik yeniden tırmandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin politikalarına sert tepki göstererek, “Amerikalılar aşırı taleplerinden vazgeçmedikçe müzakere masasına dönmeyeceğiz” dedi.

“Aşırı talepler devam ettikçe müzakere yok”

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, Meşhed kentinde yaptığı açıklamada ABD’yi hedef aldı.

Bakan Erakçi, “Amerikalılar, aşırı taleplerde bulunma politikasından vazgeçmediği sürece ve mantıksız istekleri devam ettiği müddetçe, müzakere masasına geri dönmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla dolaylı temasların sürdüğünü belirten Erakçi, bu süreçte İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Erakçi, Washington yönetiminin “saygı temelli ve karşılıklı çıkarları gözeten” bir anlayış benimsemesi halinde müzakerelerin yeniden başlayabileceğini vurguladı.

Nükleer anlaşmanın geçmişi

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015’te İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) ve Almanya (5+1) arasında imzalanmıştı.

ABD, 2018 yılında dönemin Başkanı Donald Trump döneminde anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, İran ise buna karşılık olarak uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60’a kadar çıkarmıştı.

Sonraki yıllarda müzakerelerin yeniden başlaması için çeşitli girişimler yapılmasına rağmen taraflar arasında güven krizi ve yaptırımların kaldırılması konularında uzlaşma sağlanamadı.

İran-ABD hattında belirsizlik sürüyor

Uzmanlara göre Tahran yönetimi, ABD’nin yaptırımları hafifletmeden müzakere masasına dönmeyeceğini net biçimde ortaya koyuyor.

Washington ise İran’ın nükleer faaliyetlerini sınırlamadan diplomatik sürecin ilerlemeyeceği görüşünde.

Taraflar arasında karşılıklı açıklamalar devam ederken, uluslararası gözlemciler “diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının zorlaştığı” yorumunu yapıyor.