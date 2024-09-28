NVIDIA'nın yeni grafik kartı serisi RTX 5090 hakkında ortaya atılan iddialar, teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Tanınmış sızıntı kaynağı kopite7kimi, NVIDIA GeForce RTX 5090’un bazı özelliklerini paylaşarak bu beklentiyi artırdı. İşte bu iddialara göre RTX 5090'un olası özellikleri:

21,760 FP32 CUDA çekirdeği : Bu çekirdek sayısı, önceki nesillere göre önemli bir artışa işaret ediyor.

: Bu çekirdek sayısı, önceki nesillere göre önemli bir artışa işaret ediyor. 512-bit bant genişliği : GDDR7 bellek ile birlikte sunulacak 32 GB bellek kapasitesi ile yüksek bant genişliği dikkat çekiyor.

: GDDR7 bellek ile birlikte sunulacak 32 GB bellek kapasitesi ile yüksek bant genişliği dikkat çekiyor. 600W güç gereksinimi : Yeni grafik kartının, önceki modellerden daha fazla güç gerektirdiği iddia ediliyor.

: Yeni grafik kartının, önceki modellerden daha fazla güç gerektirdiği iddia ediliyor. Soğutma sistemi : Kartın iki yuvalı soğutucuya sahip olması bekleniyor.

: Kartın iki yuvalı soğutucuya sahip olması bekleniyor. PG144/145-SKU30 tasarım: Yeni nesil GPU'ların temelini oluşturacak bu tasarımın kullanılacağı belirtiliyor.

Bu iddialar doğru çıkarsa, RTX 5090 serisi performans açısından önemli bir sıçrama yapabilir. Ancak, güç tüketiminin 600W seviyesine çıkması, kartın kullanımını üst düzey bir soğutma sistemi ve güçlü bir güç kaynağı gerektirebilir hale getirecek gibi görünüyor.

Fiyat tarafında ise, iddialara göre RTX 5090'un 1700 dolar civarında bir etiketle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu fiyat, RTX 4090’ın 1500 dolarlık çıkış fiyatına yakın bir aralıkta yer alıyor.

Ancak, tüm bu bilgiler şimdilik sızıntılara dayanıyor ve resmi doğrulama yapılana kadar beklemek gerekecek. NVIDIA’nın 2025 yılına kadar resmi duyurular yapması bekleniyor.