Mevcut durumda bazı özel sağlık kuruluşları, veteriner klinikleri, kuyumcular ve emlakçılar harçtan muaf bulunuyordu. Yeni yasa teklifi ile bu kuruluşlardan yıllık harç alınacak. Harç kapsamına giren belgeler arasında şunlar bulunuyor:
-
Özel sağlık kuruluşlarının ruhsat ve belgeleri (muayenehane, poliklinik, tıp merkezi),
-
Veteriner muayenehane ve poliklinik ruhsatları, hayvan hastaneleri,
-
Kuyumculuk ve ikinci el motorlu taşıt ticareti belgeleri, taşınmaz ticareti yetki belgeleri,
-
Ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatları,
-
Kıymetli maden kuruluş ve faaliyet izin belgeleri.
Harçlar Her Yıl Artırılacak
Sadece ruhsat alımında harca tabi olan özel hastane, laboratuvar ruhsatnameleri ve turizm müessesesi belgeleri de artık yıllık harç kapsamına alınacak. Harç miktarları, her yıl yeniden değerleme oranında güncellenecek.
Meslek Gruplarına Göre Harç Miktarları
Kuyumculuk ve Ticaret Yetki Belgeleri:
-
Kuyum işletmeleri: 30.000 TL
-
İkinci el motorlu taşıt işletmeleri: 20.000 TL
-
Taşınmaz ticareti işletmeleri: 20.000 TL
Özel Sağlık Kuruluşları:
-
Muayenehane ruhsatı: 20.000 TL
-
Özel poliklinik ruhsatı: 30.000 TL
-
Özel tıp merkezi ruhsatı: 50.000 TL
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri:
-
Muayenehane: 20.000 TL
-
Poliklinik: 30.000 TL
-
Merkez: 40.000 TL
-
Hastane: 40.000 TL
Veteriner Hizmetleri:
-
Muayenehane ruhsatı: 10.000 TL
-
Poliklinik ruhsatı: 20.000 TL
-
Hayvan hastanesi ruhsatı: 40.000 TL
Kıymetli Madenler:
-
Rafineri kuruluş ve faaliyet izin belgeleri: 7.500.000 TL
-
Aracı kurum ve kuruluş faaliyet izin belgeleri: 5.000.000 TL
Ticari Hava Taşımacılığı:
-
Tarifeli ve tarifesiz sefer yapan yolcu ve yük taşımacılığı ruhsatları: 2.000.000 TL
-
Sadece tarifesiz yolcu ve yük taşımacılığı: 1.500.000 TL
-
Yalnızca yük taşımacılığı: 1.000.000 TL
-
Hava taksi ruhsatı: 500.000 TL
-
Genel havacılık işletme ruhsatı: 100.000 TL
Turizm Müesseseleri:
-
Dördüncü sınıf: 367.000 TL
-
Üçüncü sınıf: 612.200 TL
-
İkinci sınıf: 734.800 TL
-
Birinci sınıf: 980.400 TL
-
Lüks sınıf: 1.470.800 TL
Büyükşehirlerde Harçlar Artırımlı
Harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde bir kat artırımlı uygulanacak. Ancak nüfusu 30.000’in altındaki ilçeler bu uygulamanın dışında tutulacak.
Yasa Teklifinin Amaçları
Yeni düzenleme ile devlet, ruhsat ve yetki belgeleri üzerinden düzenli gelir sağlamayı hedefliyor. Ayrıca meslek sahiplerinin belgelerini güncel tutmaları, denetimlerin etkin yürütülmesi ve kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.