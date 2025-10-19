Mevcut durumda bazı özel sağlık kuruluşları, veteriner klinikleri, kuyumcular ve emlakçılar harçtan muaf bulunuyordu. Yeni yasa teklifi ile bu kuruluşlardan yıllık harç alınacak. Harç kapsamına giren belgeler arasında şunlar bulunuyor:

Özel sağlık kuruluşlarının ruhsat ve belgeleri (muayenehane, poliklinik, tıp merkezi),

Veteriner muayenehane ve poliklinik ruhsatları, hayvan hastaneleri,

Kuyumculuk ve ikinci el motorlu taşıt ticareti belgeleri, taşınmaz ticareti yetki belgeleri,

Ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatları,

Kıymetli maden kuruluş ve faaliyet izin belgeleri.

Harçlar Her Yıl Artırılacak

Sadece ruhsat alımında harca tabi olan özel hastane, laboratuvar ruhsatnameleri ve turizm müessesesi belgeleri de artık yıllık harç kapsamına alınacak. Harç miktarları, her yıl yeniden değerleme oranında güncellenecek.

Meslek Gruplarına Göre Harç Miktarları

Kuyumculuk ve Ticaret Yetki Belgeleri:

Kuyum işletmeleri: 30.000 TL

İkinci el motorlu taşıt işletmeleri: 20.000 TL

Taşınmaz ticareti işletmeleri: 20.000 TL

Özel Sağlık Kuruluşları:

Muayenehane ruhsatı: 20.000 TL

Özel poliklinik ruhsatı: 30.000 TL

Özel tıp merkezi ruhsatı: 50.000 TL

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri:

Muayenehane: 20.000 TL

Poliklinik: 30.000 TL

Merkez: 40.000 TL

Hastane: 40.000 TL

Veteriner Hizmetleri:

Muayenehane ruhsatı: 10.000 TL

Poliklinik ruhsatı: 20.000 TL

Hayvan hastanesi ruhsatı: 40.000 TL

Kıymetli Madenler:

Rafineri kuruluş ve faaliyet izin belgeleri: 7.500.000 TL

Aracı kurum ve kuruluş faaliyet izin belgeleri: 5.000.000 TL

Ticari Hava Taşımacılığı:

Tarifeli ve tarifesiz sefer yapan yolcu ve yük taşımacılığı ruhsatları: 2.000.000 TL

Sadece tarifesiz yolcu ve yük taşımacılığı: 1.500.000 TL

Yalnızca yük taşımacılığı: 1.000.000 TL

Hava taksi ruhsatı: 500.000 TL

Genel havacılık işletme ruhsatı: 100.000 TL

Turizm Müesseseleri:

Dördüncü sınıf: 367.000 TL

Üçüncü sınıf: 612.200 TL

İkinci sınıf: 734.800 TL

Birinci sınıf: 980.400 TL

Lüks sınıf: 1.470.800 TL

Büyükşehirlerde Harçlar Artırımlı

Harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde bir kat artırımlı uygulanacak. Ancak nüfusu 30.000’in altındaki ilçeler bu uygulamanın dışında tutulacak.

Yasa Teklifinin Amaçları

Yeni düzenleme ile devlet, ruhsat ve yetki belgeleri üzerinden düzenli gelir sağlamayı hedefliyor. Ayrıca meslek sahiplerinin belgelerini güncel tutmaları, denetimlerin etkin yürütülmesi ve kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.