Obezitenin sağlığımızı tehdit eden ve diğer hastalıklara davetiye çıkarttığını anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ekiz, şunları söyledi:

"Avrupa ülkeleri arasında obezite görülme sıklığı, yüksek olan ülkeler arasında yer almaktayız. Obezite kalp hastalıkları, hipertansiyon, metabolizma bozuklukları, inme, uyku apnesi, diyabet gibi insan sağlığını tehdit eden birçok hastalığa davetiye çıkarmakta Bunun nedenleri arasında, daha fazla işlenmiş gıdalara yönelik beslenme tercihlerindeki eğilimler, daha fazla hareketsiz davranış gibi bir çok neden sayabiliriz. Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. 18,5-24 arası normal değer, 25-30 arası aşırı kilolu, 30'un üstü ise obez olarak kabul ediliyor."