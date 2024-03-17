Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, dünyada giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu olan obezite ile ilgili bilgiler vererek, tedavi yöntemleri arasında bulunan mide botoksu veya mide balonu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Obezite (şişmanlık) hakkında bilgi veren Opr. Dr. Sedat Ocak, "Obezite, bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması durumuna denir. Obeziteyi sadece kilo alımı olarak düşünmemek lazım. İleri aşamalarda bütün vücut sistemlerini etkileyen, hayat kalitesini düşüren, yaşam oranını azaltan bir hastalıktır. Artık belli bir orandaki obezite hastalarına tedavi mutlaka düşünülmesi gerekmektedir. Özellikle ilaç tedavileri, egzersizler ve yaşam stili değişiklikleri sonuç vermediğinde daha gelişimsel yöntemler gündeme gelmektedir” dedi.



VÜCUT KİTLE İNDEKSİ HESAPLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü'nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için yaygın olarak kullanılan vücut kitle indeksinin; bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değer olduğunu belirten Dr. Ocak, şu bilgileri verdi:

“18.5 ve altı: Zayıf

18.5 ile 24.9 arası: Normal

25 ile 29.9 arası: Kilolu

30 ile 34.9 arası: Şişman (obezite sınıfı 1)

35 ile 39.9 arası: Aşırı şişman (obezite sınıfı 2)

40 ve üzeri: Aşırı aşırı şişman (obezite sınıfı 3)

Bu anlamda, 30 ila 40 ve üzeri oranındaki obezite hastalarında ameliyat dışı yöntemlerden bahsettiğimizde özellikle mide botoksu ve mide balonu ön sıralarda yer almaktadır. Bu yöntemler ameliyatsız yöntemler olduğu için rahatlıkla uygulanabilir, tekrarlanabilir yöntemlerdir.”



MİDE BOTOKSU NEDİR, NASIL YAPILIR?

Mide botoksu hakkında bilgi veren Opr. Dr. Sedat Ocak, “Mide botoksu şu an tam bir onay almadığı için tartışmalı bir yöntemdir. Hasta bu yöntem için uygun ise 30 ila 35 arasında oranlara sahip ise mide botoksu endoskopik yöntem ile yapılır. Yöntem ile mide içerisine özel bir iğne sayesinde mide içi enjeksiyonlarla uygulanmaktadır. Etkisi konusu tartışmalı olmakla birlikte 2-3 ay sürebilen bir etkinliği söz konusudur. Sadece botoks ile değil egzersizlerle ve diyetlerle bu yöntemin desteklenmesi gerekmektedir. Burada mutlaka yan etkileri göz önünde bulundurmak zorundayız” şeklinde konuştu.



MİDE BALONU TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Mide balonunu da anlatan Ocak, "Mide balonu yöntemi ise, mide içerisine endoskopik yöntem ile belli bir hacimde mavi renkli bir sıvıyı içeren bir balon yerleştirildiği için midede bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Bunlar ilaç tedavileri ile giderilebiliyor. Daha sonra yine diyetisyeniniz ile beraber uygulanan diyet ve egzersiz programları ile oldukça iyi denilebilecek sayıda aşırı kilolarınızı verebiliyorsunuz. Mide balonu, mide hacmini kapladığı için beslenme konusunda kısıtlama mevcut oluyor ve hasta belli diyete uymak durumundadır. Burada önemli olan verdiğimiz kiloları geri almamak yine diyet ve egzersiz programlarından sapmamak gerekmektedir. Vücut kitle indeksi 30 ila 40 arasında olup eğer yaşam sitili değişiklikleri ve egzersizlerle istediğimiz sonucu alınabiliyorsa ameliyatsız yöntem olarak mide balonundan kilo kaybı sağlanabilir" diyerek sözlerine son verdi.