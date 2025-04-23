Emekliler Kurban Bayramı öncesi 4 bin TL’lik ikinci ikramiyenin tarihini bekliyor. Ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar netleşiyor.

Ödeme tarihi belli oluyor

Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesinde yapılacak 4 bin TL'lik ikinci bayram ikramiyesi ödemesini bekliyor. İlk ödemeler Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatmıştı.

İkramiye ne zaman yatacak?

2025 yılı Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Geçmiş yıllardaki ödeme takvimleri incelendiğinde, bayram ikramiyelerinin genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırıldığı görülüyor. Bu doğrultuda, ikinci ikramiyelerin 2 Haziran Pazartesi günü itibarıyla ödenmesi bekleniyor.

Henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yetkililerin kısa süre içinde ödeme takvimini duyurması bekleniyor.

Kimler yararlanabilecek?

4 bin TL tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesinden şu gruplar faydalanabilecek:

SSK emeklileri

BAĞ-KUR emeklileri

Emekli Sandığı emeklileri

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Bu ödemeler, özellikle sabit gelirle geçinen emekliler için önemli bir ekonomik destek anlamı taşıyor.

Toplam ödeme tutarı ne kadar?

Her emekliye 4 bin TL ödeme yapılacak. Bu durum, devlet bütçesinden milyarlarca liralık kaynağın aktarılacağı anlamına geliyor. İkramiye ödemeleri, emeklilerin bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacak.

Resmi açıklama bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın, ikramiye ödeme takvimine ilişkin açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Resmi açıklamanın ardından kesin ödeme tarihleri kamuoyuyla paylaşılacak.