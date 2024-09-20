WhatsApp, yeni bir güncellemeyle bazı telefon modellerinde uygulamayı durduracağını açıkladı. 19 farklı cihaz artık WhatsApp'ı desteklemeyecek. Eğer aşağıda isimlerini paylaştığımız telefonlardan birini kullanıyorsanız, acil önlem almanız gerekebilir.

Meta Inc., 1 Ekim 2024'te WhatsApp'ın belirli modellerde çalışmayacağını duyurdu. Şirket, güncellemelerin eski telefon modellerinde bazı performans sorunlarına yol açacağını ve uygulamanın bu cihazlarda kullanılamayacağını belirtti. Liste,

Etkilenen telefon modelleri

META tarafından duyurulan listeye göre WhatsApp'ın desteğini keseceği 19 telefon modeli şöyle:

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 7s Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy A9 Pro Xiaomi Mi Note 2, Mi MIX 18K, Mi 5 Pro, Mi 5 Prime Huawei Mate 9 Pro OnePlus 3, OnePlus 3T LG V20 Sony Xperia XZ Asus ZenFone 3 Deluxe Lenovo Moto Z HTC 10, HTC 10 evo

Güncellemelerin nedeni ne?

META, WhatsApp'ın daha güvenli, hızlı ve modern bir kullanıcı deneyimi sunabilmesi için eski donanımlarla uyumluluğun zorlaştığını belirtiyor. Özellikle düşük sistem gereksinimlerine sahip telefonlar bu değişikliklerden etkilenecek.

META'nın daha önceki güncellemeleri

Mark Zuckerberg'in yönettiği META, WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamalarıyla ilgili sık sık güncellemeler yapıyor. Bu değişiklikler genellikle güvenlik ve performans artırma amacı taşıyor. WhatsApp’ın daha önce de benzer kararlar aldığını unutmamak gerekiyor.