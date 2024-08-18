Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından açıklanan Haziran 2024 verilerine göre, Türkiye yüzde 89.8’lik enerji enflasyonu ile listenin başında yer alıyor. Bu oran, enerji maliyetlerindeki sert yükselişin en bariz göstergesi olarak öne çıkıyor. Türkiye’yi yüzde 18.3 ile Kolombiya ve yüzde 15.1 ile Belçika takip ediyor. Enerji fiyatlarındaki artış, önümüzdeki dönemde de devam edeceği tahmin edilen bir trend olarak dikkat çekiyor.

Türkiye enerji enflasyonunda lider

Türkiye, yüzde 89.8’lik enerji enflasyonu ile OECD ülkeleri arasında en yüksek orana sahip. Bu durum, Türkiye’nin enerji maliyetlerinin ne denli hızla arttığını gösteriyor. OECD ortalaması yüzde 2.3, Avrupa ortalaması ise yüzde 0.2 seviyelerinde seyrederken, Türkiye’nin bu denli yüksek bir orana sahip olması, enerji fiyatlarındaki artışın ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.

Diğer ülkelerde enerji enflasyonu

Kolombiya: Yüzde 18.3

Belçika: Yüzde 15.1

Şili: Yüzde 10.7

Danimarka: Yüzde 10

Yeni Zelanda: Yüzde 9.2

Japonya: Yüzde 7.7

Meksika: Yüzde 6.3

İspanya: Yüzde 6.1

Avustralya: Yüzde 5.6

Fransa: Yüzde 4.6

Kore: Yüzde 2.5

Kanada: Yüzde 0.5

Almanya, ABD, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde enerji enflasyonu negatif oranlarda seyrediyor, bu da enerji fiyatlarında düşüş yaşandığını gösteriyor.

CHP’li Bakırlıoğlu: “Artış devam edecek”

CHP milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, enerji fiyatlarındaki bu artışın durmayacağını belirtti. Bakırlıoğlu, “Mayıs ayında uygulanan 25 metreküplük bedava doğalgaz uygulamasının sona ermesi ve 1 Ağustos itibarıyla doğalgaz bedeline gelen yüzde 38’lik zam, faturalarda yüzde 25’lik bir artışa yol açacak. Ayrıca, geçtiğimiz ay elektriğe de yüzde 38 zam yapılmıştı. Türkiye, bu eğilimle dünyadan ayrışmaya devam edecek” şeklinde açıklamalarda bulundu.