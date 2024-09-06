Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, İzmir Müfredata Hayır Platformu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelerek okul masraflarına dikkat çekti. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube Başkanı İsmail Akyol, 2024-2025 yılı eğitim öğretimin başlamasına günler kala öğrenci ve velilerin okul ile kırtasiye masraflarının artması ilişkin "Öğrenciler ve veliler, artan okul ve kırtasiye masraflarıyla karşı karşıyadır. Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar, yüksek enflasyon ve derinleşen ekonomik kriz, eğitim giderlerini de ciddi anlamda katlamıştır. Yüksek kayıt ücretleri ve zorunlu bağış uygulaması, kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artışlar, okul kıyafetleri, servis ücretleri vb. gibi temel okul ihtiyaçlarına gelen fahiş zamlar, öğrenci ailelerin bütçelerinde büyük gedikler açmaya başlamıştır. Bu durum, özellikle dar ve orta gelirli ailelerin eğitim masraflarını karşılamalarını zorlaştırmaktadır" dedi.

Başkan Akyol, geçen yıl ile bu yıl arasındaki okul ve kırtasiye masraflarını bir tablo ile açıkladı:

2023-2024 (TL) 2024-2025 (TL) Fiyat Artışı (%) Okul kıyafetleri 1.250 2.000 %60 Okul Çantası 250 400 %60 Beslenme Çantası 80 120 %50 Spor Ayakkabısı 400 650 %63 Defter (100 yaprak) 15 25 %67 Kırtasiye (Kalem, silgi, kalemtıraş) 30 45 %50

Masraf arttıkça fiyatlar katlanıyor

Eğitim Sen İzmir 4. Nolu Şube Başkanı İsmail Akyol, "İlkokul öğrencisi için temel kırtasiye malzemeleri, çanta ve diğer gereksinimler hesaba katıldığında toplam maliyet 3 bin TL ila 5 bin TL arasında değişmektedir. Ortaokul ve lise öğrencileri için bu maliyet 6 bin TL’yi geçmiştir. Eğer teknolojiye yönelik ihtiyaçlar (tablet, hesap makinası vb) da eklenirse, bu rakamlar 10 bin TL’nin üzerine çıkmaktadır. Eğitim masraflarındaki artışlar, özellikle düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitime erişim imkanlarını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Birçok aile, yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle çocuklarının en temel okul ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmiştir. Özellikle kırsal bölgelerde ve düşük gelirli semtlerde yaşayan öğrenciler, kırtasiye malzemelerine, okul kıyafetlerine ve beslenme gibi temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlanmaktadır. Okul ihtiyaçlarının karşılanamaması, sadece eğitimde başarıyı değil, öğrencinin okula olan motivasyonunu ve aidiyet duygusunu da olumsuz etkilemektedir" şeklinde konuştu.

Özel okullarda fiyat artışı

Özel okulların masraflarının da arttığına değinen Başkan Akyol, "Özel okulda okuyan öğrencilerin velileri ise bu masrafların yanında okul ücretleri ve servis giderleriyle baş etmek zorundadır. Her geçen yıl artan ve velilerin üzerinde ciddi bir yük haline gelen eğitim masrafları ülkede yaşanan ekonomik zorlukların ne kadar derinleştiğini ve özellikle dar gelirli ailelerin eğitim masrafları karşısında ne kadar zorlandığını göstermektedir. Eğitim hakkı her çocuğun temel hakkı olmasına rağmen artan eğitim masrafları bu temel hakkın kullanılabilirliğini giderek zorlaştırmaktadır. Eğitim masraflarının devlet tarafından üstlenilmesi, ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletecek, aynı zamanda çocukların eğitime daha iyi odaklanmalarını ve nitelikli bir eğitim almalarını mümkün kılacaktır. Eğitimde giderek artan piyasalaştırma ve ticarileştirme politikaları yerine, kamusal eğitim anlayışı benimsenerek eğitime erişimin önündeki tüm engeller kaldırılmalı ve tüm öğrencilerin eşit şartlarda eğitim alması için gerekli adımlar acilen atılmalıdır" açıklamasını yaptı.