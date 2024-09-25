2024-2025 Eğitim Öğretim yılına hazırlık amacıyla Erzincan'da Kemah ve İliç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için hayati önem taşıyor.

Denetimlerin amacı ve kapsamı

Kemah ve İliç İlçe Emniyet Amirliği, köylerden okullara öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetleyerek, güvenlik standartlarının sağlandığından emin olmak için harekete geçti. Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte artan öğrenci sayısı ve taşımacılık ihtiyacı, bu denetimlerin önemini artırıyor.

Bilgilendirme faaliyetleri

Denetimler sırasında, okul servis araçlarının sürücülerine çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uyulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini hatırlatarak, şu konuları ele aldı:

Acil durum ekipmanları: Araçlarda mutlaka ilk yardım çantası bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Uygunluk ve kapasite: Araçların okul servis araçları hizmet yönergesine uygun hale getirilmesi, araç kapasitesinin aşılmaması gibi maddelere dikkat edilmesi istendi.

Güvenlik önlemleri: Sigara içilmemesi, ses sistemlerinin kullanılmaması ve servis araçlarının cam ve pencerelerinin sabit olması gerektiği belirtildi.

Öğrenci güvenliği ön planda

Denetimlerin en önemli noktalarından biri, öğrenci güvenliğinin ön planda tutulmasıydı. Servis araçlarında öğrenci dışında yolcu alınmaması gerektiği konusuna özel bir vurgu yapıldı. Bu tür önlemler, öğrenci taşımacılığının güvenliğini artırarak, olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Kemah ve İliç İlçe Emniyet Amirliği’nin gerçekleştirdiği bu denetimler, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşmalarını sağlamak amacıyla büyük bir önem taşımaktadır. Sürücüler, bu süreçte bilinçlendirilerek, eğitim döneminin daha güvenli geçmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.