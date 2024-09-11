Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, deplasmanda Kepezspor ile golsüz berabere kaldıkları maçı değerlendirerek, "Bu maç bizim için kayıp 2 puandır" dedi. Şahan, Altınordu'nun hedefe oynayan bir takım olduğunu belirterek, her maçta galibiyet için mücadele ettiklerini söyledi.

"Daha etkili olmamız gerekiyor"

Kepezspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Olcay Şahan, "Kepezspor maçı bizim için kaybedilen 2 puandır. Rakibimiz hazır değildi, ancak biz de çok üretkenlik gösteremedik. 48 saat önce milli takımda forma giyen oyuncularımız vardı, bu nedenle deplasmanda iyi mücadele ettik. Ancak üçüncü bölgede daha etkili olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bloklar arasında doğru pozisyonlar alamadığımızı gördük, bu hafta bunlar üzerine çalışacağız" dedi.

"Her maçta 3 puana talibiz"

Altınordu'nun sezon hedeflerine ilişkin konuşan genç teknik adam, iç saha veya deplasman fark etmeksizin her maça 3 puan için çıktıklarını ifade etti. "Altınordu olarak bu sezona hedefe oynayan bir takım olarak başladık. Sahamızda oynayacağımız maçlarda her zaman 3 puana oynayacağız. Önümüzdeki Isparta maçı için de hedefimiz galibiyet" diye ekledi.

Altınordu, TFF 2'nci Lig'de bu sezon güçlü bir performans sergilemek istiyor. Özellikle üçüncü bölgede daha etkili olmaya çalışarak maçlarda daha fazla skor üretmeyi hedefleyen kırmızı-lacivertliler, her maçta galibiyet için sahaya çıkacak.