Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "26 kişinin şüpheli, 241 kişinin tanık olarak olmak üzere toplam 267 kişinin ifadesi bugüne kadar alınmıştır. Narin kızımızın amcası Salim Güran 2 Eylül'de, komşusu Nevzat Bahtiyar ise 10 Eylül'de tutuklanmıştır. 22 şüpheli halen gözaltında olup, yarın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceklerdir." İfadelerini kulandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolup, 8 Eylül’de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti. Bakanlar, ardından Diyarbakır Valiliği'ne geçerek Vali Murat Zorluoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Narin Güran’ın cinayete kurban gitmesinin tüm ülkeyi derinden üzdüğünü belirtti. Tunç,

"Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı olarak değil aynı zamanda 2'si kız, 3 evlat sahibi olan bir baba olarak huzurlarınızdayım. Bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi Narin'imize bu caniliği yapanların, katil ya da katillerin en ağır cezayla cezalandırılmasının takipçisi olmak, olayı en ince ayrıntısına tüm detaylarına kadar açıklığa kavuşturmaktır."

Bakanlardan ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolup 8 Eylül’de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın konuyu yakından takip ettiğini ve milletin üzüntüsünü paylaştığını belirtti.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu ve devletin tüm yetkili birimlerinin süreci yakından takip ettiğini ifade etti. "Bu olay, en ince ayrıntısına kadar aydınlatılana kadar, caniler hesap verene kadar burada olacağız" diyen Tunç, adaletin sağlanması için tüm yetkili kurumların büyük bir titizlikle çalıştığını vurguladı.

Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturmanın detaylarına değinen Tunç, arama çalışmalarında 1656 personel, 23 dedektör köpek, 172 araç, 2 helikopter, 64 dron ve çeşitli teknik ekipman kullanıldığını aktardı. Ayrıca, 62 ev ve 24 metruk binada adli arama yapıldığını, 26 kişinin şüpheli, 241 kişinin ise tanık olarak ifadesinin alındığını belirtti. Tunç, Narin Güran’ın amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar’ın tutuklandığını, 22 şüphelinin ise gözaltında olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın gizliliği konusunda uyarıda bulunan Tunç, "Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157. maddesi gereğince soruşturma evresindeki işlemlerin gizli tutulması önemlidir" diyerek, spekülatif bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, adli tıp kurumundan ölüm sebebine ilişkin nihai raporun beklendiğini ve doku örnekleri üzerinde incelemelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

"Çocuklarımızı her türlü şiddetten korumak önceliğmiz"

Tunç, çocukların korunmasının toplumun en büyük sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızı her türlü şiddet ve kötülükten korumak, toplum olarak en büyük önceliğimizdir" dedi. Bu süreçte daha sağduyulu olunması gerektiğini ve toplumun birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyaret sırasında, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Belgin Uygur ve Çiğdem Karaaslan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da yer aldı.