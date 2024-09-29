TFF 2. Lig’in 5. haftasında Olcay Şahan yönetimindeki Altınordu kendi evinde 24 Erzincanspor’u ağırladı. Ev sahibi Altınordu sahadan Kaan Baysal ve İlkan Sever’in golleriyle 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Stadı’nda oynanan karşılaşmaya Olcay Şahan Serhat Öztaşdelen, Alper Tursun, Mete Yıldız, Eren Tokat, Yusuf Şahin Örnek, Kaan Baysal, Hüseyin Bulut, Sami Satılmış, Burak Gültekin, Bahattin Karahan ve Keni Var Uzun ilk 11’i ile çıktı.

İlk yarı 1-0

Konuk 24 Erzincanspor’da ise teknik direktör Gökhan Ünal karşılaşmaya, Alp Tutar, Muhammet Özkal, Emre Sağlık, Ümit Kurt, Doğukan Tuzcu, Şamil Başaran, İrfan Akgün, Erol Akdağ, Yasin Dülger, Serkan Köse ve Mervan Yusuf Yiğit ilk 11’i ile sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Altınordu penaltı kazandı ve penaltıda topun başına geçen Kaan Baysal takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skor ile tamamlandı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında İlkan Sever Altınordu adına farkı 2-0’ya çıkaran golü kaydetti. Karşılaşmanın 76. dakikasında ise konuk 24 Erzincanspor adına Mervan Yusuf Yiğit farkı 1’e indiren golü kaydetti.

Yasin Dülger oyundan atıldı

Karşılaşmanın 90+9. dakikasında konuk Erzincanspor’da Yasin Dülger ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Altınordu kendi evinde 24 Erzincanspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Bu skor ile Altınordu ligde 11 puanla 3. sırada yer alırken konuk 24 Erzincanspor 10 puanla 5. sırada kendisine yer buldu.