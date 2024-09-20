Yarın oynanacak dev derbi de gözler Mauro Icardı'nın yokluğunda Victor Osimhen'e çevirilecek. Dev derbide göstereceği performansı merakla beklenen Nijeryalı forvet yarın da Fenerbahçe filelerini havalandırıp tarihe geçmek istiyor. Napoli'den 1 yıllığına kiralanan yıldız santrafor Çaykur Rizespor maçında gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarların beğenisini kazanmıştı. Florya’daki idmanlarda oldukça hırslı görünen Osimhen, Cim Bom’un ezeli rakibine gol veya goller atarak ''Gerçek Galatasaraylı'' olmanın hesapları içinde.

Napoli'de dikkat çekti

Serie A'da Napoli formasıyla çıktığı derbilerde gösterdiği performansla göz kamaştıran Victor Osimhen'in boş geçmediği rakipler arasında İtalya’da Roma, Juventus, Fiorentina ve Milan gibi devler bulunuyor. Avrupa arenasında da Barcelona, Ajax, Chelsea gibi devlerin filelerini havalandıran Osimhen, Napoli formasıyla 133 maçta 76 gol 18 asist yapmayı başardı.

Osimhen'in performansı da Avrupa devleri tarafından takip ediliyor. Napoli'de ki serbest kalma maddesi 130 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya çekilen Nijeryalı forvet için sezon sonunda Şampiyonlar Ligi’ndeki şampiyonluk adaylarından birine transfer olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.