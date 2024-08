Paris Olimpiyatları: Sporcular Yarışma Öncesi Ne Dinliyor?

Atletlerin müzik zevkleri, Drake'ten Red Hot Chili Peppers'a kadar geniş bir yelpazede değişiyor. Peki mücadele öncesi nasıl motive oluyorlar?

İşte ayrıntılar...

Laetitia Guapo: Alicia Keys ile zafer kutlaması

Fransa'nın 3x3 basketbol havuz turunda Azerbaycan'a karşı galibiyetini sağlayan Laetitia Guapo, zaferini Alicia Keys'in ikonik şarkısı "Girl On Fire" ile kutladı. Guapo, bu şarkının kendisine güç ve ilham verdiğini belirtti.

Daniel Roberts: Eski R&B'nin gücü

Engelli koşucu Daniel Roberts, yarışmalar öncesinde sıklıkla eski R&B parçalarını dinlediğini söylüyor. Favori şarkısı olarak The O'Jays'in 1979 klasiği "She Used to Be My Girl"ü seçen Roberts, bu şarkıların kendisini motive ettiğini ve geçmişe dair güzel anıları canlandırdığını ifade etti.

Andre De Grasse: Kanadalı sanatçılarla motivasyon

Kanadalı koşucu Andre De Grasse, yarışma öncesinde The Weeknd ve Drake gibi Kanadalı sanatçıların şarkılarını tercih ediyor. De Grasse, bu şarkıların kendisini sakinleştirdiğini ve yarışa odaklanmasını sağladığını belirtti. Ayrıca, Kendrick Lamar ve J. Cole gibi sanatçılardan da ilham aldığını ekledi. "Bazı şarkıların arkasındaki motivasyon faktörleri, hayatımın en büyük yarışlarına hazırlandığımdan emin olmamı sağlıyor" diyor 29 yaşındaki atlet.

Bradly Sinden: Kanye West ile güç kazanma

İngiliz tekvandocu Bradly Sinden, büyük bir dövüşe hazırlanırken Kanye West'in "Stronger" şarkısını dinliyor. West ve Daft Punk tarafından yazılan bu parça, Sinden için bir motivasyon kaynağı. "Bu bir dövüş şarkısı - daha çok bir motivasyon şarkısı," diyen Sinden, şarkının Sean Faris ve Cam Gigandet'in başrollerini paylaştığı 2008 yapımı "Never Back Down" filmindeki son dövüş sahnesinden sonra favorisi olduğunu söylüyor. Tokyo Oyunları'nda Britanya'ya gümüş madalya kazandıran Sinden, "O filmden bu yana en sevdiğim şarkı oldu" diyor.