Artvin ve Ardahan’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullara tatil haberi geldi. Meteorolojinin sarı kod uyarısıyla dikkatli olunması gereken bu bölgelerde, ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Artvin Şavşat’ta kar tatili ve kamu personeline idari izin

Son dakika gelişmesiyle Artvin’in Şavşat ilçesinde 19 Aralık Perşembe günü, ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildi. Şavşat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden hamile ve engelli kamu çalışanları da 19 Aralık’ta idari izinli sayılacak.

79 köy yolu kapalı! Ulaşım zorlaşacak

Artvin’de kar yağışının etkisiyle 79 köy yolunun kapandığı bildirildi. Şavşat Kaymakamlığı, bölgede yoğun kar yağışının devam edeceğini ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Meteoroloji, havanın daha da kötüleşeceğini öngörüyor ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 19 Aralık Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Artvin için Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için turuncu kod vermişti. Yarın için de uyarılarını sürdüren Meteoroloji sarı kod vererek dikkatli olunmasını istedi.

Artvin'de kar nedeniyle 79 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinin 65 personeli, 54 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.