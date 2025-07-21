Türkiye Karate Federasyonu’nun 20 Temmuz 2025’te sosyal medya hesabında sehven yapılan bir paylaşım sonrası, federasyon camiasında oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Habeş kamuoyuna bir açıklamada bulundu. Habeş, görev ve yetkilerine dair detaylı bilgilendirme yaparak spekülasyonlara son verdi.

Görev Süreci ve Yetki Durumu Netleştirildi

Açıklamasında, geçtiğimiz genel kurul sürecinde federasyonun yarım kalan çalışmalarını tamamlamak ve başarıyı desteklemek amacıyla yönetimde yer aldığını ifade eden Habeş, ilk yönetim kurulu toplantısında Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaşkanlık görevinin kendisine tevdi edildiğini belirtti. Ancak bu görevle ilgili yönetim kurulu tarafından resmi bir atama kararı alınmadığını da özellikle vurguladı.

Camiadan Gelen Geri Bildirimler Dikkate Alınıyor

Federasyonun iç işleyişiyle ilgili gelişmeleri de aktaran Habeş, yönetim kurulu toplantılarında camiadan gelen öneri ve eleştirilerin dikkate alındığını söyledi. Eksikliklerin giderilmesi ve bazı uygulamaların düzeltilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını kaydeden Habeş, özellikle yurt dışındaki Türklerle karate alanında iş birliği yapılmasının da yönetim kurulunca kabul edildiğini belirtti.

“Görevim Hizmettir, Yetkiyi Takdir Eden Genel Kuruldur”

Ömer Habeş, yönetim kurulu üyeliğini ve kendisine tevdi edilen sorumlulukları hizmet görevi olarak gördüğünü belirterek, “Bu görevler şahsi değil, federasyonun ve camianın geleceği için verilen sorumluluklardır. Görevimin başındayım ve camiamızın hizmetindeyim” dedi.

Yanıltıcı İddialara Karşı Uyarı

Sehven yapılan paylaşımların ardından sosyal medya ve bazı çevrelerde ortaya çıkan yanıltıcı yorumlara da değinen Habeş, itibar suikastı niteliğindeki bu tarz girişimlere karşı kamuoyunu sağduyulu davranmaya davet etti. Açıklamasında, “Gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemeli” ifadesine yer verdi.

“Doğru Bilgilendirme İçin Buradayım”

Habeş açıklamasını, “Şeffaflık ve sorumluluk bilinciyle, görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğim. Camianın desteği ve anlayışı bizler için önemlidir” sözleriyle tamamladı.