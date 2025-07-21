Trabzonspor, transferi için prensip anlaşmasına vardığı İspanyol futbolcu Saul Niguez'in kararından vazgeçtiğini duyurdu. Kulüp, oyuncunun ailevi nedenlerle transferden geri adım attığını belirtti.



Saul Niguez transferi neden iptal edildi?

Bordo-mavili kulüp, yaptığı resmi açıklamada Saul Niguez'in transfer sürecinin sonlandırıldığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saul Niguez; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez’in transfer süreci durdurulmuştur.”

Oyuncudan duygusal veda mesajı

Deneyimli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor’a teşekkür ederek şu mesajı verdi:

“Bazı kişisel nedenlerden dolayı olmadı. Umarım yollarımız bir gün tekrar kesişir.”

Transfer görüşmeleri ilerlemişti

İspanya'nın önemli kulüplerinden Atletico Madrid formasıyla tanınan Saul Niguez, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile görüşmelere başlamış, taraflar prensipte anlaşmaya varmıştı. Oyuncunun Türkiye’ye gelmesi bekleniyordu.