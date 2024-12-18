İzmir Büyükşehir Belediyesi Edebiyat Söyleşileri, 2024 yılını yazar Onur Caymaz ile sonlandırıyor. 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.30’da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Caymaz’ın eserleri üzerine keyifli bir sohbet yapılacak.

Onur Caymaz ile yılın kapanışı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, edebiyatı şehirle buluşturmayı sürdürüyor. Yerleşik kütüphaneler ve gezici kütüphane hizmetleriyle kitap okuma alışkanlığını artırmayı hedefleyen belediye, düzenlediği söyleşilerle yazarları okurlarıyla bir araya getiriyor.

Yazar Onur Caymaz’ın katılacağı bu özel etkinlikte, kitaplarına dair keyifli bir sohbet gerçekleşecek. Moderatörlüğünü yazar Gülce Başer’in yapacağı söyleşi, edebiyatseverler için unutulmaz bir buluşma olacak.

İzmir’de edebiyatseverler buluşuyor

Etkinlik, 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.30’da başlayacak. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, edebiyat tutkunlarını bu özel buluşmaya davet ediyor.