Yangından hayvanlar da nasibini aldı

Bir vatandaş oğluyla birlikte kirpiyi kurtararak, serinletmeye çalıştı. Genç bir kız ise alevlerin olduğu bölgede anne ve babasının mahsur kaldığını belirterek, “Bütün mahalle yandı. Lütfen yardım edin. Annem babam mahsur kaldı” diye yardım çağrısında bulundu. Yangında 30 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken vatandaş evlerinden jandarmanın yardımıyla ayrıldı. Can kaybı ve yaralanan kimsenin olmadığı yangında yanan ev bulunmadığı bildirildi.

Serik ilçesi Yumaklar bölgesinde dün saat 14.00'te ilk tespitlere göre elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. 60 hektarlık alanda etkili olan ve hava karardıktan sonra gece görüşüne sahip 2 helikopterin çalışmalara destek verdiği yangında 70 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü yer ekipleri, AFAD, jandarmadan oluşan yaklaşık 500 kişiye bölge halkının desteği de devam ediyor.