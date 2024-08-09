Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı bölgede gerginlik tırmanıyor.

İsrail ve Hizbullah güçleri arasındaki çatışmalar, Lübnan'ın güneyinde giderek şiddetleniyor. İsrail savaş uçakları, yerel saatle 17.20'de, sivil halkın terk ettiği Ayta ash Shab köyünü hedef aldı. Bombardıman sonrasında köyden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Bu saldırı, bölgedeki gerginliğin tırmanmasının bir göstergesi olarak değerlendirilirken, Hizbullah güçlerinin de İsrail'in bu saldırılarına misilleme yaptığı bildiriliyor. Sınır bölgesinde yaşanan bu çatışmalar, iki taraf arasındaki tansiyonun ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.